Deterioro en el CEIP Rosa Serrano de Paiporta por daños de la dana aún sin reparar

Las humedades están muy presentes en el edificio del CEIP Rosa Serrano de Paiporta, como consecuencia, todavía, de la dana. Más de 18 meses después, el sindicato CSIF ha pedido la coordinación entre la conselleria y el ayuntamiento para solucionar este problema y reparar de manera definitiva los daños ocasionados por la riada. La central sindical señala que en la actualidad el forjado está deteriorado y las instalaciones de la planta baja, con comedor o clases de Infantil, se ven afectadas.

Las humedades en las paredes del edificio. / CSIF

Daños en el forjado sanitario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que la dana del 29 de octubre de 2024 generó un grave daño en el forjado sanitario que cubre todo el colegio excepto el patio. Esta situación acarrea, debido a la falta de la necesaria reparación, la aparición de humedades, sobre todo en la planta baja. En este último lugar se hallan ubicadas las aulas de Infantil, de Música, la de personal docente, orientación y el comedor escolar.

Una capa de moho cubre las paredes. / CSIF

Plagas de mosquitos

Del mismo modo, recalca que la falta de la imprescindible rehabilitación ha generado, desde entonces, plagas de mosquitos. El centro pidió al Ayuntamiento recientemente también una fumigación ante la aparición de larvas. El sindicato afirma que, además, un informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) ya ha advertido del daño en el forjado y de la necesidad de cumplir la normativa vigente en materia de prevención.

La central sindical reclama una intervención urgente para reparar, de manera definitiva, los daños provocados por la dana. En este sentido apunta que la seguridad en las aulas resulta fundamental en los centros educativos e indica, en este sentido, que al CEIP Rosa Serrano acuden a diario 237 alumnos, de los cuales 81 lo hacen a Infantil y 156, a Primaria.