Eloy Moreno charlará con el alumnado de Burjassot en una nueva acción formativa con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar

Va a ser una mañana dedicada a las y los jóvenes, al alumnado de los centros escolares de Burjassot que visitarán el Tívoli y tendrán la oportunidad de charlar con el escritor Eloy Moreno con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el 2 de mayo.

La acción formativa, ya que se trata de una charla-entrevista, será a las 10.00 horas el viernes 8 de mayo y se enmarca dentro de las actividades de Burjaeduca, el nuevo proyecto puesto en marcha desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Manuela Carrero, de manos de las técnicas del área de educación. Está dirigida a los niveles de 5º y 6º de Educación Primaria, y 1º y 2º de ESO.

Conversación-entrevista

La actividad consistirá, como se ha señalado, en una conversación-entrevista entre Eloy Moreno y el alumnado representante de cada uno de los centros participantes en la misma que, previamente, habrá preparado las cuestiones que quieran que Eloy conteste y que estén vinculadas a su trayectoria literaria, centrándose, principalmente, en los libros que hablan más sobre el bullying, las redes sociales, móviles, internet….

Eloy Moreno (Castellón, 1976) es un destacado escritor español, conocido por convertir la autoedición en un fenómeno de ventas con El bolígrafo de gel verde (2011). Informático de formación y exfuncionario, ha cautivado a más de 1.500.000 lectores con un estilo directo y emotivo, destacando obras como Invisible (2018) y Tierra (2019), abordando temas sociales y juveniles

Espacios seguros

Para el Ayuntamiento de Burjassot las escuelas son y tienen que ser espacios seguros para todas las personas y, ante este objetivo claro, no se puede permitir que puedan alojar ningún tipo de violencia, ni mucho menos llegar a situaciones en que ésta se pueda consolidar en forma de acoso o ciberacoso.

Por eso desde el área de educación se quiere potenciar una ciudadanía global y crítica, responsable de sus actos y de sus inacciones, “ninguna persona es ni puede ser neutra en una situación de violencia. Hay que denunciar, tanto si somos víctimas como si somos espectadoras de una situación violenta. Tendremos que buscar ayuda, cuando no sabemos afrontar la situación por nuestra cuenta. En definitiva, nos tenemos que implicar, todas las personas, para que el acoso deje de ser una realidad y solo se pueda encontrar en los libros de historia”, han señalado fuentes municipales.