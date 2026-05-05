Un incendio en un transformador eléctrico deja sin luz a parte del barrio Orba de Alfafar
El consistorio ha instalado un grupo electrógeno que ya está permitiendo la reposición progresiva del suministro en la calle Catarroja
Susto esta noche en el vecindario del barrio Orba de Alfafar. Los vecinos de la calle Catarroja vieron como salía humo del centro de transformación eléctrica situado en la zona. Las llamas no tuvieron ninguna consecuencia grave, salvo que dejaron sin luz a buena parte de la zona toda la noche, incluso durante la mañana de este martes.
El Ayuntamiento de Alfafar ha reconocido que el incidente ha dejado temporalmente sin suministro eléctrico a parte de la zona, y asegura que desde el primer momento, tras conocer el incendio, los equipos técnicos han actuado con prioridad para restablecer el servicio. "Como medida inmediata, se ha instalado un grupo electrógeno, que ya está permitiendo la reposición progresiva del suministro", señalan fuentes municipales.
Líneas subterráneas
Desde el consistorio afirman que en estos momentos, se está trabajando en la recuperación de las primeras líneas aéreas, cuya reposición se está realizando de forma inmediata. Por su parte, las líneas subterráneas requerirán un mayor tiempo de intervención, debido a la necesidad de realizar catas para acceder a las instalaciones.
La previsión es que el suministro eléctrico quede restablecido de forma gradual a lo largo de la jornada de hoy.
Desde la koordinadora del Parke Alcosa asegura que el incendio no ha afectado a las instalaciones que el colectivo utiliza para atender a la ciudadanía.
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