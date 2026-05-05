Iván Arbildua, candidato de EU a la alcaldía de Burjassot para las elecciones municipales de 2027

La asamblea de Esquerra Unida (EU) de Burjassot ha elegido por unanimidad a Iván Arbildua para encabezar la lista que la formación presentará a las elecciones municipales de 2027.

El candidato a la alcaldía, que es el actual coordinador local de EU y miembro del Cosell Polític Nacional de Esquerra Unida del País Valencià, “asume así el reto de liderar un proyecto que busca ‘sacar a Burjassot de la parálisis’ y consolidar una alternativa real, ‘sólida y de unidad’, a la izquierda del PSPV”.

"Vivienda digna, servicios públicos y barrios vivos"

Tras su elección, Iván Arbildua manifestó sobre el programa de EU: “Este es un proyecto colectivo para quienes creen que Burjassot merece más que simplemente ‘ir tirando’. Somos un pueblo que exige vivienda digna, servicios públicos de calidad y barrios con vida propia”.

"Liderazgo joven"

En ese sentido, EU "apuesta por la unidad y el municipalismo", de manera que "la hoja de ruta de la formación no pasa por la concurrencia en solitario, sino por la creación de un frente común que sume a movimientos sociales y colectivos ciudadanos".

Asimismo, "con un liderazgo joven y con los pies en la calle", Arbildua quiere "conectar con los problemas cotidianos de las familias trabajadoras del municipio".

Presentar una candidatura de unidad

Así, Esquerra Unida, “en las próximas semanas, prevé anunciar nuevos avances en este proceso de confluencia con el objetivo de presentar una candidatura de unidad que aglutine la fuerza social y política acumulada estos años para recuperar el futuro de Burjassot desde la izquierda”.