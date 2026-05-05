La Mancomunitat de l’Horta Sud ensaya un proyecto para convertir Florida en un centro de asistencia ante una catástrofe

Un centenar de personas ha participado en el diseño de un plan para transformar el complejo educativo Florida de Catarroja en un centro de asistencia mejor preparado ante futuras catástrofes. La iniciativa ha reunido este martes a alumnado, especialistas internacionales y cuerpos de seguridad con el objetivo de perfeccionar las actuaciones realizadas durante la dana de 2024.

El ejercicio práctico, celebrado este martes 5 de mayo en las propias instalaciones del centro, ha puesto el broche final a las jornadas del proyecto europeo Resist, impulsado por la Mancomunitat de l’Horta Sud junto a las empresas Connect Clean y Avre Expertise, y financiado por el programa Erasmus K-210 de la Unión Europea.

Durante aquella dana, Florida se convirtió en un punto clave de apoyo para municipios cercanos. Sin embargo, la respuesta se organizó de manera urgente debido a la gravedad de la situación, lo que evidenció aspectos mejorables si se afrontara una emergencia similar con mayor planificación.

En la jornada han participado estudiantes de primer curso del grado de Logística, representantes de Protección Civil de Torrent, personal de Cruz Roja de l’Horta Sud, mandos de Policía Local de varios municipios, asociaciones de víctimas y expertos internacionales.

Albergue de voluntariado y atención sanitaria durante la dana

La sesión comenzó en el salón de actos con la intervención de la coordinadora del proyecto, Sandrine Gil, de Connect Clean, seguida de una exposición de los profesores José Luis Peiró y Antonio Ortega sobre la gestión del centro durante la dana. Ambos recordaron cómo las instalaciones se adaptaron como albergue de voluntariado, almacén logístico, hospital veterinario y punto de atención sanitaria, y señalaron algunos fallos detectados.

Ejercicio práctico impartido en Florida, Catarroja. / Mancomunitat de l'Horta Sud

“Estaba previsto que llegarían camiones cargados y dónde acumularíamos el material pero nadie tuvo en cuenta que había que repartirlos, por lo que tuvimos que utilizar coches particulares, ir a pie o llamar a Ejército que estaba situado cerca”, explicó José Luis Peiró.

Posteriormente, los participantes se organizaron en grupos para recorrer las instalaciones y analizar los espacios donde se prestaron los servicios. A partir de esta experiencia, elaboraron propuestas de mejora orientadas a optimizar la respuesta ante futuras emergencias.

Entre las medidas planteadas destacan garantizar que cada área disponga del material necesario de forma accesible, mejorar el sistema de triaje, establecer prioridades en la atención a animales, evaluar previamente el impacto en las infraestructuras, incorporar agentes ambientales para evitar prácticas perjudiciales y reforzar la coordinación con los Cecopales municipales.

Las conclusiones se completarán con las recomendaciones de un equipo de especialistas, que servirán de base para un documento final que se entregará al centro con vistas a su planificación futura.

"Agradecemos a Florida que nos haya prestado sus instalaciones"

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, destacó la implicación del centro: “Agradecemos a Florida que nos haya prestado sus instalaciones para estas jornadas y que se haya involucrado en este proyecto con la participación de profesorado y alumnado. Como hemos aprendido con la dana, ante una catástrofe, confluimos trabajando en la calle y en los operativos desde especialistas y cuerpos de Seguridad hasta voluntariado de todas las edades”.

Presentación de la jornada en Florida, Catarroja. / Mancomunitat de l'Horta Sud

Anticiparse a este tipo de situaciones

Por su parte, Sandrine Gil subrayó la importancia de anticiparse a este tipo de situaciones: “La preparación y la prevención con fundamentales ante las catástrofes. La danano va a ser una excepción sino que, la situación de emergencia climática que vivimos nos va a traer diferentes fenómenos para los que tenemos que anticiparnos”.

El proyecto Resist se inició hace un año y, desde entonces, ha formado a un centenar de trabajadores municipales mediante sesiones telemáticas centradas en inundaciones, incendios y fenómenos extremos de frío y calor. Estas formaciones han sido impartidas por 30 expertos de instituciones y empresas que han compartido buenas prácticas desarrolladas en territorios afectados por catástrofes.