Paterna llora la pérdida de Ramón Martínez, fundador de la comparsa Alhama y la Cofradía Crist de la Fe
Este empresario del curtido y promotor urbanístico también recibió la insignia de oro de la Vila
Paterna está de luto, especialmente su comunidad festiva. Ha fallecido Ramón Martínez Andreu, empresario del sector del curtido y de la construcción, pero muy conocido en la localidad de l'Horta Nord sobre todo por su vinculación a la Fiesta de Moros y Cristianos y a la comunidad religiosa.
Ramón Martínez fue fundador de la Cofradía Santíssim Crist de la Fe y sant Vicent Ferrer en 2001, siendo alcalde del Ayuntamiento de Paterna Francisco Borruey, con quien le unía una gran amistad. Presidió la hermandad hasta 2006. Con él, la Cofradía inició sus actividades y junto con la Hermandad del Ecco Homo, dieron comienzo a los preparativos para los actos de Semana Santa, logrando superar los 1.500 cofrades inscritos.
Su espíritu emprendedor hizo que él fuera uno del que integraron el grupo de clavarios que creó la comparsa de moros, Alhama, que significa grupo de amigos, siendo la primera y causante del impulso de la fiesta de Moros y Cristianos en Paterna en 1973, que tan arraigada está ahora.
También fue reconocido con la mayor distinción del municipio, la insignia d'or de la Vila de Paterna.
El propio alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha lamentado su pérdida a través de sus redes sociales: "Ahir dilluns ens va deixar tristement, el paterner Ramón Martínez Andreu. Fundador de la primera comparsa de moros de Paterna Alhama, fundador i President de la Reial Confraria del Santissim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer i insígnia d’or de la Vila, però sobretot un gran home. Ramon, descansa en pau amic.Un abraç molt gran per a tota la família", señalaba.
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