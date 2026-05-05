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La alcaldesa de Xirivella denuncia pintadas insultantes dirigidas contra ella en una pared del municipio

El Partido Popular de Xirivella condena los insultos dirigidos a la alcaldesa y defiende la crítica política legítima frente al odio

Pintada contra la alcaldesa denunciada por ella misma y condenada por el PP local.

Pintada contra la alcaldesa denunciada por ella misma y condenada por el PP local. / Levante-EMV

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Xirivella

"Hoy han aparecido insultos en una pared dirigidos a mí. No todo vale en política". La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual (PP), ha denunciado la aparición de unas pintadas con insultos dirigidos contra ella en una pared del municipio.

La propia primera edil ha compartido la imagen en sus redes sociales, donde se aprecia su nombre, “PAQUI”, seguido de un texto que aparece pixelado en su publicación en su perfil para no reproducir el insulto.

Bartual ha lamentado lo ocurrido y defendió que “no todo vale en política”, subrayando que la discrepancia y el debate deben mantenerse siempre dentro del respeto.

“Xirivella no es esto. Y no lo va a ser”, ha expresado la alcaldesa, que ha asegurado que continuará trabajando “con más ganas que nunca” por el municipio porque "sé que somos muchos más los que creemos en una forma de hacer las cosas desde el respeto y la educación. Sigamos construyendo juntos la Xirivella que nos representa", ha expresado.

Condena del PP local

El Partido Popular de Xirivella también ha condenado públicamente los hechos y ha trasladado su apoyo a la alcaldesa. En una publicación titulada “El respeto no es opcional”, la formación rechaza los insultos aparecidos contra Bartual y afirma que la crítica política es legítima, pero no así “el ataque personal y el odio”.

Desde el PP local defienden una forma de hacer política basada en “el respeto, la responsabilidad y el compromiso con Xirivella”, frente a quienes, según señalan, “intentan ensuciar la convivencia”.

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El partido asegura que seguirá trabajando “con más fuerza que nunca” por el futuro del municipio.

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