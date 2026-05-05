El Puig reclama a la Generalitat un centro de día para atender a mayores y dependientes

El Ayuntamiento de El Puig ha trasladado al director general del Sistema Sociosanitario, José Vicente Anaya, la necesidad de disponer de un centro de día para la atención de proximidad a las personas mayores, personas dependientes y colectivos con necesidades específicas.

El alcalde, Marc Oriola, y el teniente de alcalde, Vicent Porta, junto con la concejala de Servicios Sociales, María Carmen Gozálvez, han hecho esta petición en el seno de una reunión con el departamento, en el marco de la planificación de los recursos sociosanitarios que corresponden a la Generalitat Valenciana, con el objetivo de que se tengan en cuenta las necesidades actuales y futuras del municipio.

Desde el consistorio, consideran que un servicio de estas características "contribuiría a mejorar la calidad de vida de muchas familias, facilitaría una atención más próxima y evitaría desplazamientos fuera del pueblo".

Líneas de apoyo

La reunión ha servido también para conocer posibles líneas de apoyo, asesoramiento técnico y financiación que permitan avanzar en el estudio de alternativas viables para el municipio. Las autoridades locales subrayan que "se trata de un proceso que requiere prudencia, rigor y coordinación institucional, pero también voluntad de planificación para dar respuesta a una necesidad social cada vez más evidente".

Movilidad y accesibilidad

Además, han trasladado a la Generalitat la necesidad de estudiar una fórmula que permita mejorar el transporte de las personas con diversidad funcional del municipio que actualmente no disponen de un servicio de desplazamiento adecuado para acudir a centros ocupacionales situados fuera de El Puig. El consistorio ha solicitado información y coordinación institucional para facilitar un acceso más accesible, seguro y continuado a estos recursos especializados.

El alcalde, Marc Oriola, ha valorado positivamente la reunión y ha destacado que El Puig "necesita continuar reforzando sus recursos sociales y sociosanitarios para dar respuesta a una realidad cada vez más presente: el envejecimiento de la población, la dependencia y la atención a las personas con necesidades específicas”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, María Carmen Gozálvez, ha subrayado que “el objetivo es trabajar con previsión, estudiar todas las posibilidades y buscar las mejores soluciones para nuestro vecindario, siempre desde la prudencia, la responsabilidad y la coordinación con la Generalitat”.

Desde el Ayuntamiento, se continuará trabajando con la Generalitat Valenciana para que se tengan en cuenta las necesidades sociales y sociosanitarias del municipio y se avance en el estudio de las soluciones más adecuadas para mejorar la atención a las personas.