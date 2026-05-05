Representantes de diversas confesiones religiosas se reúnen en Torrent en una iniciativa pionera por la convivencia

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado el primer encuentro de diálogo interreligioso del municipio, una iniciativa pionera que ha reunido a representantes de diversas confesiones religiosas con el objetivo de fomentar la convivencia, el respeto mutuo y la colaboración entre comunidades en una ciudad cada vez más plural y diversa.

El encuentro ha contado con la asistencia de la segunda Teniente de Alcalde, Amparo Chust, el responsable de la Unidad de Mediación y Enlace Comunitario (MEC), Venancio Aviñó, así como el Jefe de Gabinete, Salvador Císcar, del Ayuntamiento de Torrent junto a una amplia representación de entidades religiosas y sociales.

Un espacio de encuentro para la convivencia

Esta primera mesa nace con la vocación de convertirse en un espacio estable de diálogo y cooperación, donde las distintas confesiones puedan compartir inquietudes, detectar necesidades comunes y proponer acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía.

El diálogo interreligioso constituye una herramienta clave en las sociedades actuales, ya que favorece la comprensión mutua, reduce prejuicios y fortalece la cohesión social, permitiendo construir puentes entre culturas y tradiciones diversas. En este sentido, Torrent da un paso adelante al impulsar una iniciativa que pone en valor los elementos comunes que comparten las distintas creencias, como la solidaridad, la justicia o el compromiso con la paz.

Durante el encuentro se plantearon distintas líneas de actuación encaminadas a dar continuidad a este espacio común, con la mirada puesta en su consolidación como foro permanente de encuentro. En este sentido, se valoró la puesta en marcha de iniciativas compartidas que acerquen las distintas tradiciones a la ciudadanía, promoviendo la participación activa y el conocimiento mutuo desde ámbitos como el social, el cultural y el educativo.

Del mismo modo, la jornada sirvió para intercambiar experiencias y enfoques de trabajo entre las comunidades presentes, generando un clima de confianza y colaboración. Este intercambio ha contribuido a fortalecer los vínculos existentes y a establecer una base sólida sobre la que seguir avanzando en futuras acciones conjuntas que refuercen la convivencia en el municipio.

Los participantes en este primer encuentro. / A. T.

Amplia representación de confesiones religiosas

El encuentro ha contado con una destacada participación de representantes de distintas confesiones, reflejo de la diversidad religiosa presente en el municipio y su entorno.

Entre los asistentes han participado: del Arzobispado de Valencia, su Vicario Episcopal de la Vicaría III, Salvador Jesús Corbí Vidagañ, del Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana Francisco Javier Piquer Ramos, de la Parroquia Ortodoxa Rumana su Párroco, Vasile Pop, de la Comisión Islámica de España su Delegado en la Comunidad Valenciana, Zine El abidine Houbar Merad, de la Comunidad Israelita de Valencia, su Vicepresidente, Isaac Sananes Haserfaty, de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahà’í de España el Secretario de la Asamblea Espiritual Local de Valencia, José Toribio Cabrera, de la Federación Hindú de España su mandatario verbal, José Pablo Gadea Pérez, de los Testigos Cristianos de Jehová su Portavoz en la Comunidad Valenciana, Andrés Porres y de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de España, el Consejero de la Presidencia de la Estaca de Valencia, Javier Martínez Plumé.

El papel del Ayuntamiento: impulso y coordinación

Desde el Ayuntamiento de Torrent se ha destacado el papel fundamental de la administración local como facilitadora de espacios de encuentro y garante de la convivencia, promoviendo iniciativas que refuercen el respeto y la igualdad entre todos los vecinos.

En este sentido, este primer encuentro se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a construir una ciudad más inclusiva, cohesionada y respetuosa con la diversidad, donde el diálogo se convierta en una herramienta cotidiana de entendimiento.

La segunda teniente de alcalde, Amparo Chust, ha subrayado la importancia de esta iniciativa como punto de partida para una colaboración duradera, “este primer encuentro marca un antes y un después en la forma en que entendemos la convivencia en Torrent. Somos una ciudad diversa, y esa diversidad es una riqueza que debemos cuidar y potenciar desde el respeto, el diálogo y el conocimiento mutuo”.

En esta línea, Chust ha destacado que el objetivo es dar continuidad a este espacio, “queremos que este foro no sea algo puntual, sino el inicio de un camino compartido en el que las distintas comunidades puedan trabajar juntas, generar propuestas y contribuir activamente al bienestar de toda la ciudadanía”.

Por su parte, el inspector de la Policía Local y responsable de la Unidad MEC Torrent, Venancio Aviñó, ha puesto en valor el papel de la cooperación en este tipo de procesos, “el diálogo es la mejor herramienta para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia. Espacios como este permiten anticiparnos, generar confianza y construir relaciones sólidas entre comunidades que conviven en el día a día”.

Asimismo, Aviñó ha señalado la importancia del trabajo conjunto, “desde la Unidad de Mediación y Enlace Comunitario trabajamos precisamente en esa línea: acercar realidades, escuchar y fortalecer la convivencia. Este encuentro es un ejemplo claro de cómo, desde la colaboración, podemos avanzar hacia una sociedad más cohesionada y respetuosa”.

Un primer paso hacia una mesa interreligiosa local

Con la celebración de este primer encuentro, Torrent crea la mesa interreligiosa local, un órgano estable que permita dar continuidad al diálogo y canalizar propuestas conjuntas. Este tipo de iniciativas, ya implantadas en otros contextos, han demostrado ser herramientas eficaces para mejorar la convivencia, reforzar la cohesión social y promover acciones comunes en ámbitos como la solidaridad, la educación o la integración social.

En esta línea de trabajo, Torrent avanza con paso firme hacia un modelo de ciudad en el que la diversidad se entiende como una oportunidad y el diálogo como la mejor vía para construir un futuro compartido.