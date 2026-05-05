Estas son las tres playas de l'Horta con bandera azul

Un premio al esfuerzo, eso es lo que significa para la Pobla de Farnals y para Puçol ser los únicos municipios costeros de l'Horta que mantienen un año más sus banderas azules, después del listado publicado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), para distinguir la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

Especial mérito tiene La Pobla de Farnals que ha conseguido revalidar la distinción en sus dos playas, Playa Norte y Pobla Marina, después de que esta última lo consiguiera en 2024. "Estamos muy contentos por mantener las dos banderas, sobre todo la de Pobla Marina, porque tiene un gran trabajo detrás por parte del ayuntamiento", señala el alcalde, Enric Palanca.

Para el primer edil, esta bandera también supone un reto. "Es una obligación que nos ponemos la Pobla de Farnals, ya que el no haber revalidado el distintivo significaría dejar todo el trabajo hecho en entredicho. Para nosotros es una obligación mantenerla, es nuestra propia credencial turística", señala Palanca.

Playa de Puçol. / GVA

Del mismo modo, el alcalde aprovecha para mandarle un recado a las otras administraciones supramunicipales: " Para mantener esa calidad en los servicios también hace falta un transporte adecuado, mantener las aguas que llegan limpias, sin filtraciones de fecales por una red de saneamiento en malas condiciones, es trabajo de todos. Espero que estas banderas azules también llamen la atención de las otras administraciones".

Puçol, "un trabajo que a veces no se valora"

La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, también se muestra muy satisfecha después de que su arenal haya mantenido la bandera azul. "Este distintivo lo que pone de manifiesto es que un año más mantenemos la calidad de los servicios, tenemos una playa accesible, con una calidad de agua óptima para el baño", y todo eso, requiere de un esfuerzo continuo que muchas veces no se valora. "Mantener estos estándares de calidad supone hacer analíticas constantes del agua, hacer auditorías externas, un esfuerzo que se ve reconocido con esta bandera azul".