Torrent alcanza 377 plazas de estudio para el horario especial de exámenes

Torrent ofrece 377 plazas para los estudiantes de la ciudad en el periodo de exámenes. El Ayuntamiento de Torrent, a través de la concejalía de Cultura, en colaboración con la de Juventud, refuerza el dispositivo especial con una importante novedad: la incorporación del Centro de Información Juvenil (CIJ) como espacio complementario de estudio.

Así, al horario especial ya implantado en la Biblioteca Metro y en la Casa de la Cultura, vigente del 4 de mayo al 3 de julio, de 8:00 a 3:00 horas de lunes a domingo, se suma ahora la apertura extraordinaria del CIJ, ubicado en la segunda planta del edificio Metro, que funcionará en ese mismo periodo, los sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

90 nuevas plazas en los momentos de mayor afluencia

La apertura del CIJ permitirá incorporar 90 nuevas plazas de estudio, especialmente en fines de semana, que es cuando se registra una mayor afluencia de estudiantes en las bibliotecas municipales. Con esta ampliación, Torrent alcanza un total de 377 plazas de estudio durante el periodo de exámenes, reforzando su capacidad para atender la elevada demanda académica.

Un esfuerzo conjunto para mejorar el servicio

La puesta en marcha de este refuerzo ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los departamentos de Juventud y Bibliotecas, consolidando un modelo de gestión transversal orientado a mejorar los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades reales de la ciudadanía.

El cartel que anuncia las plazas de estudio. / A. T.

Esta medida da continuidad a las actuaciones impulsadas en los últimos meses, centradas en la ampliación de horarios, la modernización de instalaciones y el incremento de plazas, consolidando una red de estudio cada vez más amplia, cómoda y accesible.

Necesidades reales

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos escuchando y respondiendo a las necesidades reales de nuestros jóvenes, especialmente en un momento tan importante como es el periodo de exámenes. Sabemos el esfuerzo que realizan y queremos estar a su lado, facilitándoles más tiempo, más espacios y mejores condiciones para estudiar”.

Folgado ha destacado que “la incorporación del CIJ como sala de estudio es un paso más en esa línea de trabajo, ampliando la red municipal y optimizando todos los recursos públicos disponibles para dar respuesta a la alta demanda, especialmente en los fines de semana. Torrent está haciendo un esfuerzo importante para ofrecer instalaciones modernas, accesibles y preparadas para el presente y el futuro”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “seguimos dando pasos para mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros estudiantes. A la ampliación de horarios que ya pusimos en marcha, sumamos ahora nuevos espacios que nos permiten responder con más eficacia a la alta demanda en época de exámenes”.

Sánchez ha señalado que “la apertura del CIJ como sala de estudio es una medida muy positiva que conecta directamente con las necesidades de nuestros jóvenes. Aprovechamos un espacio municipal ya existente para darle un uso útil en un momento clave”.

Torrent, una ciudad que cuida a sus estudiantes

Con esta nueva incorporación, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su compromiso con la educación, la juventud y la igualdad de oportunidades, ampliando tanto los horarios como los espacios disponibles y consolidando un modelo de ciudad que acompaña a sus estudiantes en los momentos más exigentes del curso académico.