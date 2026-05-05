Vicent Brotons y Vicent Luna presentan en Burjassot De la Mariola a la Mediterrània, un diálogo imaginario entre Estellés y Fuster

La Casa de Cultura de Burjassot, dentro de la programación de fomento del hábito lector de las Bibliotecas Municipales, abre sus puertas este viernes, 8 de mayo, a la presentación de una nueva publicación literaria.

En esta ocasión, los autores Vicent Brotons y Vicent Luna presentan De la Mariola a la Mediterrània, Estellés i Fuster conversen seguint les petjades de la “sargantana d’aigua”, un recorrido por el territorio valenciano desde la sierra de Mariola hasta el mar, guiados por el cauce del río Vinalopó, al que Estellés describía metafóricamente como una “sargantana d’aigua”.

Presentación

La presentación será a las 19.00 horas en la Sala de Audiovisuales del citado espacio municipal y, además de con los dos autores, contará con la profesora Pilar Medrano, y la escritora y artista plástica Pepa Úbeda.

De la Mariola a la Mediterrània realiza un itinerario poético y literario que fusiona la prosa descriptiva y ensayística de Fuster con la poesía estellesiana. A lo largo de sus páginas, utiliza fragmentos de Viatge pel País Valencià (1971) y versos de Mural del País Valencià para tejer una reflexión sobre el paisaje, la cultura y la identidad valenciana. Se trata, de una mezcla literaria, paisajística, cultural, poética e, incluso, turística por las comarcas del Sur, siguiendo el rastro del río Vinalopó. Es una propuesta original que combina la prosa fusteriana y la poesía estellesiana; un viaje de ficción que muestra al lector la diversidad y riqueza de la lengua, las costumbres y tradiciones, con mujeres y hombres que quieren la tierra y luchan para defender y conservar el patrimonio cultural y del entorno.

Referentes

Tanto Vicent Lluna como Vicente Brotons son dos referentes en el mundo de la pedagogía y de la docencia, con una gran trayectoria profesional. Brotons es profesor de Didáctica de la Lengua y la literatura en la Facultad de Educación de la Universitat d’Alacant. Es autor de libros de texto para la enseñanza del valenciano y de artículos y trabajos sobre la educación plurilingüe además de dossiers escolares sobre Joan Fuster, Enric Valor y la cultura popular valenciana.

Por su parte Vicent Luna es profesor jubilado de secundaria, especializado en Ciencias Sociales. Es también autor de numerosos trabajos didácticos sobre Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Enric Valor y sobre el entorno social, histórico y geográfico de l’Alcoià y el Comtat.