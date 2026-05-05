Villa Amparo de Paiporta requerirá nuevas actuaciones tras detectar daños estructurales y de humedad tras la dana
Tras la riada se de cambiar la puerta exterior, reconstruir los miradores y tratar las humedades del futuro centro de día
El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado por unanimidad en el pleno de abril la modificación del proyecto de rehabilitación de Villa Amparo, destinado a acoger un centro de día para personas mayores dependientes. El objetivo de la adaptación del proyecto es incorporar nuevas actuaciones derivadas de daños detectados durante la ejecución de las obras.
Con los trabajos ya avanzados, las inspecciones técnicas han permitido identificar una serie de afecciones, mayoritariamente provocadas por la dana, que no podían conocerse en el momento de la redacción inicial del proyecto. Estas circunstancias sobrevenidas han hecho necesario ajustar la intervención para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad del edificio.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Alejandro Sánchez, ha explicado que “este tipo de situaciones son habituales en obras de rehabilitación de edificios antiguos, ya que hay elementos que solo pueden valorarse con exactitud una vez se inician los trabajos”. El concejal de Urbanismo ha subrayado que “los daños detectados responden, en gran parte, a las consecuencias de la dana y no eran visibles previamente, por lo que se actúa ahora con criterios técnicos para garantizar un resultado óptimo”.
Las modificaciones
Entre las principales modificaciones destaca la reconstrucción completa de los miradores de la fachada, tras constatarse un grave deterioro estructural; la sustitución de la puerta exterior y de la carpintería, afectadas de manera irreversible; así como actuaciones específicas para el tratamiento de las humedades derivadas de la barrancada. Además, se amplía el pavimento exterior perimetral para mejorar la accesibilidad y la seguridad del entorno.
Con esta modificación, que no altera la naturaleza global del contrato, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación y puesta en valor de Villa Amparo, asegurando que el futuro centro de día cumpla todas las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.
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