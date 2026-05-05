Xirivella nombra hijos predilectos al obispo auxiliar Fernando Ramón y al guitarrista Rafael Serrallet
El pleno aprueba dos distinciones que reconocen trayectorias vinculadas al municipio y su proyección más allá de Xirivella
El Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado en pleno el nombramiento como hijos predilectos del municipio de Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar de València, y del músico Rafael Serrallet, recientemente distinguido con el Latin Grammy al mejor álbum instrumental.
Se trata de la máxima distinción recogida en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, con la que se reconoce la trayectoria, el compromiso y la proyección de dos vecinos que han contribuido de manera destacada a engrandecer el nombre de Xirivella dentro y fuera de sus fronteras.
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado que con estos nombramientos “ponemos en valor el talento, la dedicación y la huella de dos personas que representan lo mejor de nuestra ciudad”.
Serrallet, uno de los guitarristas de más proyección
En el ámbito cultural, Rafael Serrallet es considerado uno de los guitarristas españoles de mayor proyección internacional. Con más de tres décadas de trayectoria, ha actuado en más de 80 países y ha llevado la guitarra española a escenarios de los cinco continentes, consolidándose como un auténtico embajador cultural de Xirivella en el mundo.
Su carrera ha alcanzado recientemente uno de sus hitos más destacados con la obtención del Latin Grammy 2025 al mejor álbum instrumental por su trabajo "Y el canto de todas", un proyecto centrado en la recuperación de compositoras latinoamericanas. Asimismo, fue reconocido con un Récord Guinness como el primer músico clásico en actuar en los siete continentes en un mismo año, incluida la Antártida.
Compromiso con la ciudadanía
Por su parte, Fernando Enrique Ramón Casas ha sido distinguido por su trayectoria personal, religiosa y su compromiso con la ciudadanía, recientemente reconocido con su nombramiento como obispo auxiliar de València.
Desde sus primeros años de servicio pastoral, ha destacado por su cercanía, liderazgo y dedicación, manteniendo siempre una estrecha relación con Xirivella, donde ha participado activamente en la vida social y promoviendo valores como la solidaridad, la convivencia y el compromiso con los demás.
Su vinculación con el municipio se refleja incluso en su escudo episcopal, que incorpora la campana de la Virgen de la Salud, símbolo identitario de Xirivella.
Poner en valor a personas
El Ayuntamiento subraya que ambos reconocimientos responden a una voluntad clara de poner en valor a personas que, desde ámbitos distintos, comparten una trayectoria ejemplar y un profundo orgullo de pertenencia.
Con estos nombramientos, Xirivella reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento, la dedicación y las aportaciones que contribuyen a construir una ciudad con identidad, valores y proyección de futuro.
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