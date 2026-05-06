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Turismo

25 profesionales de la hostelería se interesan por la gestión del albergue de La Costera de Puçol

El ayuntamiento organiza una visita guiada para mostrar sus posibilidades y el estado de las obras que acabarán en junio

Los profesionales del sector de la hostelería visitan el paraje natural.

Los profesionales del sector de la hostelería visitan el paraje natural. / A. P.

Ada Dasí

Ada Dasí

Puçol

Un total de 25 profesionales del sector hostelero acudieron a la llamada del Ayuntamiento de Puçol para conocer de cerca el albergue de La Costera, cuya gestión se encuentra en proceso de licitación con un canon de poco más de 3.000 euros. La visita por las instalaciones, organizada por el consistorio, busca encontrar a una empresa dispuesta a hacerse cargo de la explotación del complejo para conseguir una inversión que impulse el turismo sostenible en la localidad.

Los vistantes comprueban el estado de las obras.

Los vistantes comprueban el estado de las obras. / A. P.

El complejo consta de unas instalaciones ubicadas en la zona recreativa del Paraje Natural La Costera con albergue, aula, sala multiusos y parque de actividades.

Proceso de licitación

La concesión, que estará en proceso de presentación de ofertas hasta el 12 de mayo, tiene una duración inicial de 10 años prorrogables, contempla la gestión integral del espacio, con un canon de licitación de 3.408,49 euros.

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Los visitantes recorren las instalaciones.

Los visitantes recorren las instalaciones. / A. P.

Los interesados visitaron las instalaciones del Paraje Natural y las obras, centradas en mejoras en eficiencia energética, energías renovables y equipamientos, que desarrolla el ayuntamiento y que están subvencionadas íntegramente con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El consistorio ha previsto licitar la gestión del complejo este mes de mayo y finalizar las obras en junio, de cara a la temporada estival.

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