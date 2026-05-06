Turismo
25 profesionales de la hostelería se interesan por la gestión del albergue de La Costera de Puçol
El ayuntamiento organiza una visita guiada para mostrar sus posibilidades y el estado de las obras que acabarán en junio
Un total de 25 profesionales del sector hostelero acudieron a la llamada del Ayuntamiento de Puçol para conocer de cerca el albergue de La Costera, cuya gestión se encuentra en proceso de licitación con un canon de poco más de 3.000 euros. La visita por las instalaciones, organizada por el consistorio, busca encontrar a una empresa dispuesta a hacerse cargo de la explotación del complejo para conseguir una inversión que impulse el turismo sostenible en la localidad.
El complejo consta de unas instalaciones ubicadas en la zona recreativa del Paraje Natural La Costera con albergue, aula, sala multiusos y parque de actividades.
Proceso de licitación
La concesión, que estará en proceso de presentación de ofertas hasta el 12 de mayo, tiene una duración inicial de 10 años prorrogables, contempla la gestión integral del espacio, con un canon de licitación de 3.408,49 euros.
Los interesados visitaron las instalaciones del Paraje Natural y las obras, centradas en mejoras en eficiencia energética, energías renovables y equipamientos, que desarrolla el ayuntamiento y que están subvencionadas íntegramente con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El consistorio ha previsto licitar la gestión del complejo este mes de mayo y finalizar las obras en junio, de cara a la temporada estival.
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