Alfafar celebra el Día Internacional del Jazz con un gran concierto homenaje a Miles Davis

El Ayuntamiento de Alfafar conmemorará el Día Internacional del Jazz con una gran jornada musical este 8 de mayo, de 18:30 a 24:00 horas, en la Plaça de l’Ajuntament, con entrada libre. La cita reunirá a destacadas formaciones y artistas del panorama jazzístico valenciano en una edición muy especial dedicada a los “100 años de Miles Davis”.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Alfafar junto al colectivo Sedajazz, convertirá el centro del municipio en un gran escenario al aire libre para celebrar la diversidad y la energía del jazz.

El público podrá disfrutar de una programación continua con la participación de The Jazz Cucumbers, Happy Band, Ale Tacconi, Intocables Big Band, Jove Big Band Sedajazz, La Xicalla, Clara Juan y David Pastor.

Tal y como señala el concejal Carles Muñoz, la presencia de este último ha sido especialmente esperada: “Este año contamos con la participación de un músico muy importante en el ámbito del jazz. Llevábamos tiempo trabajando para poder traerlo y, finalmente, lo hemos conseguido: tendremos con nosotros a David Pastor”.

Cartel. / A.A

El concierto homenaje a Miles Davis será el hilo conductor de una noche pensada para todos los públicos, combinando talento emergente, agrupaciones consolidadas y artistas de referencia.

Muñoz ha destacado la importancia de esta celebración: “Somos de los pocos municipios de la provincia que lo conmemoran con una actividad tan consolidada como este gran concierto”.

Con esta iniciativa, Alfafar se suma a la celebración mundial del jazz con una propuesta cultural al aire libre que refuerza la programación musical del municipio y dinamiza la vida cultural y social.

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El Ayuntamiento invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de esta gran fiesta del jazz en la Plaça de l’Ajuntament el próximo 8 de mayo a las 18:30h.