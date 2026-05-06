Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España, refuerza su plantilla para tramitar subvenciones y acelerar obras post-dana

Los municipios afectados por la dana siguen trabajando en su reconstrucción bajo la presión burocrática que ralentiza los proyectos. Esta situación se agrava en los municipios más pequeños por la falta del personal, sobre todo en el caso de ser el municpio más pequeño de España. Por eso, la Diputació de València habilitó ayudas para que estos municipios, como es el caso de Llocnou de la Corona, pudieran contratar técnicos que les ayudaran a tramitar las subvenciones recibidas. El alcalde del municipio de l’Horta Sud, Nicolás Pérez, ha puesto en valor estas ayudas de la Diputación en la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación, la primera desde que tomara posesión en febrero.

Concretamente, Llocnou de la Corona ha recibido 85.000 euros para la contratación de personal. “Una ayuda primordial porque con solo dos funcionarios, una auxiliar y un administrativo, no dábamos abasto”, ha explicado, al tiempo que ha detallado que han pasado de dos a cinco funcionarios, “primero se incorporó un técnico y luego sumamos dos. Sin ellos hubiera sido imposible ya que estamos gestionando como mínimo un millón de euros más. Las ayudas están siendo muchas, sobre todo de Diputación y Generalitat, y alguna también del Estado”.

Encuentro entre Mompó y Pérez

En este primer encuentro, el primer edil ha trasladado al presidente cómo evoluciona la reconstrucción: “Ya hemos reparado el adoquinado, tenemos para licitar la reparación del bajo social que es un bajo polivalente para juventud y la zona de ocio para que los niños y niñas puedan jugar, entre otros proyectos, que no hemos podido empezar todavía por la burocracia”.

Investidura de Nicolás Pérez como nuevo alcalde de Llocnou de la Corona. / Miguel Angel Montesinos

Aparte de las ayudas para la contratación, Llocnou de la Corona ha recibido 150.000 euros de ayuda directa tras la dana, entre otras. Además, el municipio tiene asignados 653.815 euros del Pla Obert d’Inversions 24/27.

Nicolás Pérez ha valorado como “muy positiva” la reunión con Mompó: “Siempre tenemos su apoyo”. Por su parte, el presidente de la Diputación ha reafirmado su compromiso con los pueblos más pequeños, “los que más nos necesitan”. “Llocnou de la Corona es el pueblo más pequeño de España en extensión y tiene 120 habitantes, pero está demostrando ser grande en resiliencia tras la dana”, ha alabado Mompó, quien ha insistido que “la Diputación trabaja y trabajará con los pueblos dañados por la riada hasta que la reconstrucción sea total”.