Cerca de 400 familias de Paterna se benefician cada año del Cheque Bebé para apoyar la natalidad

El Ayuntamiento de Paterna sigue apostando por el fomento de la natalidad y el apoyo al comercio de proximidad mediante el programa Cheque Bebé, una iniciativa que alcanza cada año a cerca de 400 familias del municipio desde su puesta en marcha en 2016.

Esta ayuda municipal, dotada con 300 euros, está dirigida a familias empadronadas en la ciudad que hayan tenido, adoptado o acogido a un niño o niña, con el objetivo de contribuir a los gastos derivados de los primeros meses tras la llegada del bebé.

Proyecto desde 2016

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha subrayado que “el éxito de esta subvención, por la que este Ejecutivo socialista viene apostando desde 2016, es doble: por un lado, ayudamos a las economías domésticas durante los primeros meses tras el nacimiento del bebé y, por otro, seguimos dinamizando el comercio local”.

110.000 euros en el comercio local

En la misma línea, el edil ha destacado los resultados de la anterior convocatoria, señalando que “se han entregado un total de 366 cheques bebés y se han inyectado casi 110.000 euros en el comercio local”.

El plazo para solicitar el Cheque Bebé 2026 permanece abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Las solicitudes pueden realizarse tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica municipal, como presencialmente en el Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC).