Refuerzo de taludes y nivelado del cauce marcan la fase final de las obras de refuerzo de la CHJ en el barranco del Poyo en Torrent

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avanza en la fase final de las obras de emergencia que ejecuta en el barranco del Poyo a su paso por Torrent, una intervención clave para reparar los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024 y recuperar la funcionalidad hidráulica de uno de los cauces más sensibles del área metropolitana de València.

La actuación cuenta con una inversión de 3,8 millones de euros y se extiende a lo largo de siete kilómetros del barranco. Según la previsión de la CHJ, los trabajos quedarán finalizados durante el mes de junio, una vez se completen las labores de refuerzo de taludes, adecuación del terreno y nivelado del cauce.

Rellenar las pozas

Las primeras actuaciones se centraron en retirar materiales acumulados, limpiar los taludes y rellenar las pozas abiertas por la avenida de agua. El objetivo ha sido devolver continuidad al cauce, mejorar su capacidad hidráulica y reducir los puntos de vulnerabilidad generados por el episodio extremo de lluvias.

Uno de los tramos más complejos se localiza en el entorno del polígono industrial de Mas del Jutge, donde la altura y configuración de los taludes han obligado a aplicar soluciones diferentes a las utilizadas en otros municipios afectados por la misma riada, como Picanya, Paiporta o Chiva. En estas poblaciones que cruza el barranco, cabe destacar que la intervenció de la CHJ, para evitar futuras nuevas catástrofes, en las márgenes del Poyo se han construido muros de escollera con piedras grandes o bloques de roca, así como geoceldas, unas estructuras en forma de panel de celdas, que se colocan sobre el terreno para sujetar la tierra y evitar que se deslice, como ocurrió de forma masiva en la dana de 2024.

Anclajes metálicos en el terreno

En esta zona, la CHJ ha optado por una "técnica de bulonado y gunitado en la margen derecha del cauce", según explican desde la CHJ. El sistema consiste en introducir anclajes metálicos en el terreno para mejorar su sujeción interna y proyectar hormigón sobre la superficie del talud. Con ello se busca consolidar la estructura, aumentar la estabilidad del terreno y mejorar su resistencia ante futuros episodios de avenidas. En este caso, hay empresas muy cerca del cauce y se hacía necesario consolidar los citados taludes para evitar cualquier incidencia.

Trabajos de bulonado en los taludes para mejorar su estabilidad y resistencia, junto a las empresas. / CHJ

La solución elegida por la altura de los taludes

La elección de esta solución responde a la elevada altura de los taludes, que hacía inviable recurrir a alternativas más convencionales como la escollera. Esta dificultad técnica también ha obligado a generar plataformas provisionales de trabajo mediante movimientos de tierra, necesarias para que la maquinaria pudiera operar con seguridad.

La última fase: nivelado del cauce

Tras completar el refuerzo de los puntos pendientes, la intervención entrará en su última fase: la adecuación y nivelado del cauce. Esta tarea exigirá mover grandes volúmenes de tierra para restituir la sección del barranco y garantizar su correcto funcionamiento hidráulico.

Trabajos de extracción de tierras para el nivelado en el barranco del Poyo en Torrent. / CHJ

Más allá de la reparación inmediata de los daños, la obra tiene una lectura ambiental y territorial relevante para Torrent. El barranco del Poyo no es solo una infraestructura natural de drenaje, sino un corredor hidráulico clave en la gestión del riesgo de inundaciones. La recuperación de su capacidad y la estabilización de sus márgenes resultan esenciales para reducir la erosión, mejorar la seguridad del entorno y reforzar la resiliencia del municipio ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos.