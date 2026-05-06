Accidente
Excarcelado un conductor tras quedar atrapado en un accidente con una carretilla elevadora en Rafelbunyol
Los bomberos de Valencia han liberado al conductor de un turismo tras quedar atrapado al ser alcanzado por la pala de una carretilla
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido este mediodía en un grave accidente registrado en el polígono industrial de Rafelbunyol, en el que se han visto implicados un turismo y una carretilla elevadora.
Situación de riesgo
El siniestro ha tenido lugar a las 12:48 horas en la calle Horteta. Por causas que se investigan, la pala de la carretilla ha llegado a penetrar en el interior del vehículo, provocando una situación de gran riesgo para su ocupante.
Atrapado en el interior
Como consecuencia, el conductor del turismo ha quedado atrapado en el interior del coche, siendo necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación. En el operativo han participado dotaciones de los parques de Moncada y Pobla de Farnals.
Tras ser liberado, el herido ha sido atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado para recibir asistencia médica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
- El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: '¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!
- Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford Almussafes
- Vuelan los alquileres turísticos en Valencia por el eclipse: este es impacto del turismo en la mejor zona para verlo
- Un amigo del peluquero asesinado en València: 'No es justo, Cristian solo quería tener una vida mejor
- Así se arruina la Procesión de la Virgen de los Desamparados
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- La pérdida de la bandera azul en la playa del Cabanyal acaba con tormenta política