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Excarcelado un conductor tras quedar atrapado en un accidente con una carretilla elevadora en Rafelbunyol

Los bomberos de Valencia han liberado al conductor de un turismo tras quedar atrapado al ser alcanzado por la pala de una carretilla

Un momento durante la actuación de los bomberos en el siniestro de Rafelbunyol.

Un momento durante la actuación de los bomberos en el siniestro de Rafelbunyol. / Consorci Provincial de Bombers

Laura Florentino

Laura Florentino

Rafelbunyol

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido este mediodía en un grave accidente registrado en el polígono industrial de Rafelbunyol, en el que se han visto implicados un turismo y una carretilla elevadora.

Situación de riesgo

El siniestro ha tenido lugar a las 12:48 horas en la calle Horteta. Por causas que se investigan, la pala de la carretilla ha llegado a penetrar en el interior del vehículo, provocando una situación de gran riesgo para su ocupante.

Los bomberos tratando de excarcelar al conductor del turismo.

Los bomberos tratando de excarcelar al conductor del turismo. / Consorci Provincial de Bombers

Atrapado en el interior

Como consecuencia, el conductor del turismo ha quedado atrapado en el interior del coche, siendo necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación. En el operativo han participado dotaciones de los parques de Moncada y Pobla de Farnals.

Noticias relacionadas y más

Tras ser liberado, el herido ha sido atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado para recibir asistencia médica.

Los bomberos tratando de excarcelar al conductor del turismo.

Los bomberos tratando de excarcelar al conductor del turismo. / Consorci Provincial de Bombers

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