La Comunitat Valenciana incorpora 12 profesionales para impulsar la recuperación de áreas industriales afectadas por la dana

La Federación Empresarial de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana, Fepeval, ha incorporado durante cuatro meses a un total de 12 profesionales para reforzar las asociaciones empresariales de municipios afectados por la dana de octubre de 2024, dentro del Plan Dana Ocupación.

Se trata de un plan de empleo extraordinario gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR).

Fepeval cuenta con asociaciones federadas en 13 localidades afectadas por la dana. En ocho de ellas, la federación ha asumido la tramitación de las ayudas para garantizar el acceso a este programa estatal y fortalecer los recursos disponibles para la recuperación.

La subvención, con una dotación de 118.000 euros, permite reforzar de manera inmediata la capacidad operativa de estas asociaciones y acelerar los procesos de recuperación, modernización y mejora de la gestión en las áreas industriales de Catarroja, Cheste, Paiporta, Massanassa, Chiva, Quart de Poblet, Beniparrell y Picanya.

Entre las labores que desarrollan los profesionales contratados destacan la coordinación y supervisión de proyectos vinculados a la modernización de áreas empresariales, el impulso del asociacionismo para incrementar la participación de las empresas en el tejido asociativo y el refuerzo de la gestión económica y organizativa de las asociaciones.

Desde FEPEVAL han destacado la colaboración del SEPE, así como el respaldo institucional que supone el II Plan DANA Ocupación al facilitar herramientas concretas para la generación de empleo y la reconstrucción del tejido productivo en zonas especialmente castigadas.

Muñoz: "Aún queda mucho por hacer"

La presidenta de Fepeval, Patricia Muñoz, subraya que este tipo de actuaciones permite a las áreas empresariales contar con recursos humanos cualificados en un momento todavía decisivo para la recuperación. “Dieciocho meses después de la DANA todavía queda mucho trabajo por hacer. Estas ayudas son muy importantes para seguir avanzando en la recuperación económica, social y organizativa de nuestros parques empresariales”, señala.

Con esta actuación, Fepeval refuerza el apoyo a las asociaciones empresariales de las zonas afectadas y contribuye a acelerar la recuperación y modernización de sus áreas industriales, avanzando hacia un modelo más resiliente, profesionalizado y sostenible.