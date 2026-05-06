Música
El Festival Els Sitges 2026 trae música coral y de rondalla a Burjassot el 9 de mayo
La entrada al Festival Bienal de Música Els Sitges 2026 será libre hasta completar aforo, ofreciendo un programa variado de música coral y de rondalla
El Centro Cultural Tívoli de Burjassot acogerá el próximo sábado 9 de mayo, a las 19.00 horas, una nueva cita con la música coral y de rondalla de la mano del Festival Bienal de Música Els Sitges 2026, una propuesta cultural que reunirá sobre el escenario a la Rondalla y Coro “La Amistad” de Burjassot y al Coro “Tornalizas y Voces de Oroel”, de Sallent de Gállego (Jaca).
Organizada por La Amistad, la Bienal será un encuentro musical y cultural entra los integrantes de la formación burjassotense y los de la entidad aragonesa, en una tarde en la que el público podrá disfrutar de un programa variado, con piezas de raíz popular, habaneras, pasodobles, bandas sonoras y adaptaciones de temas populares. La entrada es libre, hasta completar aforo.
Coro invitado
Por parte del coro invitado, “Tornalizas y Voces de Oroel”, dirigido por Susana Carrillo, el repertorio incluirá obras como Soy de Aragón, La viajera, Mesonera de Aragón, Ojos de España, En mi viejo San Juan, Viento del norte o Un beso y una flor, en un recorrido musical que pondrá en valor la tradición musical aragonesa.
Dirección de José Manuel Felipe
Por su parte, la Rondalla y Coro “La Amistad”, bajo la dirección de José Manuel Felipe, interpretará piezas como Aromas de Valencia, El Choclo, El Barberillo de Lavapiés, La vida es bella, Fiesta pagana o 14920 o La conquista del paraíso, mostrando así la personalidad musical de una formación con larga trayectoria en Burjassot.
El Festival Bienal de Música Els Sitges 2026, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot y de otras entidades como Caixa Popular y La Constancia, es una nueva oportunidad para seguir acercando la música al público de Burjassot y para reforzar los lazos culturales entre formaciones de diferentes territorios.
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