Ayuntamiento
Obras en el cementerio de Burjassot: 120 nuevos nichos para cubrir las necesidades de sepultura
Las obras en el cementerio municipal de Burjassot, que durarán tres meses, demolerán nichos antiguos para construir módulos de cinco plantas y urbanizar la calle frontal
El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, ha iniciado las obras de mejora de la tramada número 4 del Cementerio Municipal de Burjassot. Unas mejoras que van a llevar a construir 120 nuevos nichos en esta primera fase de obras que se complementarán, en un futuro, con las mejoras en la tramada 3 y la tramada 5, creando así, al finalizar las obras, 650 nuevos nichos.
Las obras, que van a suponer una inversión municipal de 251.680 euros y que tendrán una duración aproximada de tres meses una vez iniciadas, van a dotar de espacios para sepultura de manera continuada, cubriendo con ello las necesidades de la población.
Demolición
En relación con esta fase uno de las obras, se ha procedido a la demolición de los nichos antiguos para adecuar la zona y los de nueva construcción a la normativa mortuoria actual.
Dicha nueva construcción supondrá la creación de módulos de cinco plantas de altura y la urbanización de la calle frontal a la que se da servicio, manteniendo con ello la estructura actual de las diferentes tramadas de que consta el Cementerio Municipal.
Ampliar la capacidad
Con estas primeras obras, tal y como se ha señalado, el Cementerio contará con 120 nuevos nichos, ampliando así su capacidad a la par que mejora su infraestructura.
- Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
- El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: '¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!
- Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford Almussafes
- Vuelan los alquileres turísticos en Valencia por el eclipse: este es impacto del turismo en la mejor zona para verlo
- Así se arruina la Procesión de la Virgen de los Desamparados
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Educación rebaja la propuesta de servicios mínimos a que el profesorado de Segundo de Bachiller vaya a poner notas en la huelga
- Científica, jurado de los Jaume I y participante de la America's Cup: la valenciana en el barco con un brote de hantavirus