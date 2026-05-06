Obras en el cementerio de Burjassot: 120 nuevos nichos para cubrir las necesidades de sepultura

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, ha iniciado las obras de mejora de la tramada número 4 del Cementerio Municipal de Burjassot. Unas mejoras que van a llevar a construir 120 nuevos nichos en esta primera fase de obras que se complementarán, en un futuro, con las mejoras en la tramada 3 y la tramada 5, creando así, al finalizar las obras, 650 nuevos nichos.

Las obras, que van a suponer una inversión municipal de 251.680 euros y que tendrán una duración aproximada de tres meses una vez iniciadas, van a dotar de espacios para sepultura de manera continuada, cubriendo con ello las necesidades de la población.

Demolición

En relación con esta fase uno de las obras, se ha procedido a la demolición de los nichos antiguos para adecuar la zona y los de nueva construcción a la normativa mortuoria actual.

Dicha nueva construcción supondrá la creación de módulos de cinco plantas de altura y la urbanización de la calle frontal a la que se da servicio, manteniendo con ello la estructura actual de las diferentes tramadas de que consta el Cementerio Municipal.

Ampliar la capacidad

Con estas primeras obras, tal y como se ha señalado, el Cementerio contará con 120 nuevos nichos, ampliando así su capacidad a la par que mejora su infraestructura.