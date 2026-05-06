Paiporta impulsa la formación de 30 personas a través de talleres de especialización

El Taller de Empleo ‘Ací Mateix Forma’t 2', promovido por el Ayuntamiento de Paiporta a través de la concejalía de Economía, Empleo y Comercio, está destinado a las personas desempleadas del municipio mayores de 18 años.

El programa, con una duración de 12 meses y una formación de 1.920 horas, cuenta con una subvención de 848.077,20 euros concedida por Labora-Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y con una aportación municipal de 50.000 euros, permitirá contratar a 30 personas de la localidad, que obtendrán un certificado de profesionalidad en cada uno de los tres programas de especialización, cobrando el salario mínimo mientras se forman.

Formación especializada que atiende a las necesidades de la zona Dana

Entre las áreas contempladas en cada uno de los recorridos formativos oficiales se encuentran actividades relacionadas con la atención sociosanitaria; el mantenimiento de jardines, zonas verdes, así como albañilería. “La formación es clave para acceder al mercado laboral y para mejorar las competencias y habilidades adquiridas previamente y más en un contexto de cambio continuo como el que vivimos ahora. Con este programa buscamos dar respuesta a esta situación por medio del reconocimiento y la cualificación profesional, para fortalecer tanto el empleo local, garantizando desde el inicio del programa, la igualdad de oportunidades y el impulso laboral de las vecinas y vecinos de Paiporta”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Taller de Formación Ocupacional. / A.P.

Los talleres incluidos en ‘Ací Forma’t2’ se componen de tres grupos formativos con 10 alumnos-trabajadores en cada uno de ellos. En el área de atención sociosanitaria y servicios a la comunidad se abordan intervenciones dirigidas a personas mayores, dependientes o con necesidad de acompañamiento en el domicilio.

En el ámbito de la jardinería se contemplan actuaciones y prácticas en parques, jardines y zonas verdes del municipio y dentro del grupo de albañilería y obra civil se formará a los trabajadores y trabajadoras en las especialidades demandadas en el actual mercado laboral.

70 puestos de trabajo creados y más de 1,3 millones de inversión

Durante 2026, el Ayuntamiento de Paiporta ha impulsado tres proyectos de Formación-Empleo del taller ‘Açí Mateix Forma't2’ con una inversión total de 1.332.920,04 euros procedentes de Labora- Servicio Valenciano de Empleo y Formación y de la concejalía de Comercio, Empleo y Formación del propio consistorio, que durante los últimos meses ha habilitado distintos edificios municipales como aulas y centros homologados para la formación, en el Centro de la Tercera Edad y en el Aula del Mercado Municipal, para sumarlas a la red municipal de espacios formativos, cursos y talleres vinculados a los proyectos impulsados por Labora.

A través de estas iniciativas, se han podido crear 70 puestos de empleo en las distintas áreas municipales, lo que representa el 4,44% del total de la tasa de desempleo registrada en abril de 2026. “La combinación de formación teórica con la práctica laboral que se ofrece desde nuestro Centro de Formación Ocupacional permite que cada trabajador y trabajadora que cursa el programa adquiera un mayor conocimiento sobre su actividad laboral, otorgándole a su vez las nociones y bases necesarias para impulsar su futuro profesional y el fortalecimiento económico de nuestro municipio”, destaca José Antonio Redondo, concejal de Economía, Empleo y Comercio.