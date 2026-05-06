Paterna expropia un terreno al exalcalde Agustí por 217.000 euros para acabar la ronda sur

El último pleno de Paterna ha aprobado la expropiación por parte del ayuntamiento de una parcela de casi 650 metros cuadrados -la finca 4648 del registro de la propiedad- de la que son titulares el exalcalde del PP, Lorenzo Agustí Pons y sus hermanas y que servirá, una vez pase a manos municipales, para la ejecución del proyecto de ejecución del vial de acceso desde la calle Ernesto Ferrando o la ronda sur que va pararela a las vías férreas de la línea 1 de Metrovalencia.

La propuesta llevada al pleno, después de pasar por la comisión de Urbanismo correspondiente, constaba con el común acuerdo entre la familia de Agustí y el consistorio por el justiprecio del solar situado en el barrio de Campamento, que se ha materializado en unos 217.000 euros, según ha confirmado el propio exalcalde a este periódico.

El punto 14 del pleno salió adelante con los votos del gobierno del PSPV-PSOE que preside Juan Antonio Sagredo, mientras que la oposición se abstuvo.

De esta forma ambas partes han acordado que se lleve a cabo la expropiación del suelo que faltaba para poder acabar la ronda Circunvalación o ronda sur, lo que redundará en la mejora de la movilidad del tráfico de la ciudad. “Hemos llegado a un acuerdo entre ambas partes por el justiprecio sin necesidad de ir al juzgado”, concretó Agustí ayer.

Comprados por sus padres

Los terrenos a expropiar eran campos que fueron comprados por los padres de Agustí en los años 70 del siglo pasado después de adquirir el solar donde construyeron la vivienda en la que actualmente reside el exalcalde. Por herencia pasaron a Agustí y sus hermanas, que antes de la pandemia, en 2019, ya resolvieron una primera expropiación de poco más de 700 metros cuadrados en la misma zona a su favor después de una sentencia firme en el juzgado.

Después de esa primera expropiación quedaba un sobrante de la finca que había que incluir en el registro, pero tuvo un proceso complicado de inscripción porque venía de una compra de 1978 y había una duda por si el suelo fue anteriormente expropiado por la antigua Feve para hacer la línea de tren hacia la Canyada. Finalmente, tras hacerse las consultas con FGV, el terreno de 643 metros cuadrados quedaba acreditado como propiedad de la familia Agustí Pons, lo que dio paso a seguir con la expropiación que ahora se ha acordado en el pleno, determinándose el justiprecio que finalmente se pagará.

El alcalde Sagredo se hizo eco del acuerdo del pleno de la última expropiación del terreno para “poder realizar las obras de la ronda sur, que mejorará la movilidad de nuestra ciudad”.

La primera expropiación se resolvió tras una sentencia

Tras este acuerdo está el antecedente de una primera expropiación ejecutada en 2019 cuando el pleno dio luz verde al pago de 550.000 euros en metálico y la entrega de un terreno en el polígono Fuente del Jarro en compensación por la expropiación de un suelo de 710 metros cuadrados que había de adquirirse al existir una sentencia firme después un litigio que mantuvo la familia del exalcalde Agustí con el ayuntamiento.

Durante su etapa de alcalde, la familia de Agustí instó la expropiación porque el terreno, situado detrás de su casa, en el barrio de Campamento, figuraba como vial, según el Plan General de Ordenación Urbana de Paterna, y no se había ejecutado pasadas dos décadas.

En un primer momento, la familia del exalcalde valoró el terreno en más de un millón de euros. Aunque inicialmente los técnicos municipales negaron la petición de los Agustí, el proceso judicial que se derivó después estableció que el suelo tenía que ser expropiado, como adelantó Levante-EMV. Y una vez fue firme, Lorenzo Agustí exigió al consistorio el millón de euros.

Meses de negociación

A pesar de la sentencia firme, la negociación se encalló en el precio del terreno, como informó este diario, ya que la valoración municipal era de 550.000 euros. Finalmente, se le ofreció al exalcalde un terreno en el polígono Fuente del Jarro que está calificado como industrial, aunque el proceso se iba dilatanto, hasta que Agustí hubo de salir públicamente a apremiar al consistorio. «Los plazos que estableció el juzgado se han cumplido y los vecinos ya están empezando a pagar intereses», advirtió en su día Agustí al gobierno local socialista.