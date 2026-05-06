Profesorado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja critica la "censura" de conselleria a su protesta

La Asamblea de profesorado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja denuncia la "prohibición", por parte de Conselleria de Educación, del encierro previsto en el centro educativo el jueves día 7 de mayo, con motivo de la huelga indefinida de docentes que comenzará el próximo día 11 de mayo.

Según explica, “el acto, que tenía como objetivo abrir un espacio para el debate y el desarrollo de actividades relacionadas con la protesta, ha sido cancelado sin que se haya ofrecido por parte de las autoridades un espacio alternativo para el encuentro” y exponen que en este caso “resulta especialmente problemático, porque, al menos una parte del patio exterior, es de titularidad municipal y no depende, por lo tanto, directamente de conselleria”, ya que el IES está ubicado en barracones provisionales por la dana.

"Coacciones" y "censura"

La asamblea considera esta negativa de “censura” contra la comunidad educativa. “Este nuevo ataque a la libertad de expresión, que han sufrido también otros centros de todo el territorio, se añade al conjunto de abusos y de coacciones sobre el profesorado que está llevando a cabo conselleria las últimas semanas, mostrando un talante sin duda autoritario y lejano al diálogo”, apuntan y hacen referencia a la imposición de servicios mínimos que ha lanzado los últimos días y que afecta el profesorado de Segundo de Bachillerato.

Centro en barracones

Además, recuerdan que el instituto "se encuentra en unas condiciones de extraordinaria precariedad desde el inicio de curso, derivadas de la gestión que ha llevado a cabo conselleria después de la dana, como se puede ver en el hecho que nos vemos obligadas a trabajar y a atender nuestro alumnado en barracones".

Desde la asamblea de profesorado señalan que, "más allá de prohibiciones y censuras, más allá de los recortes sobre nuestros derechos fundamentales, continuaremos luchando para conseguir unas condiciones dignas para nuestro alumnado con la disminución de ratios, con unas infraestructuras confortables y seguras, con más recursos y más atención real para la diversidad en las aulas y una preocupación activa para dar espacio a nuestra lengua, así como una mejora de las condiciones laborales de las personas que día a día ponemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión para construir una educación pública de calidad".