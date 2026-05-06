Torrent celebra el éxito de sus fuentes de agua refrigerada con casi 164.000 usos en su primer año

El Ayuntamiento de Torrent, en colaboración con la empresa Aigües de l’Horta, consolida su apuesta por un modelo urbano más sostenible y adaptado a las altas temperaturas tras el balance del primer año de funcionamiento de sus fuentes de agua potable refrigerada.

Las dos primeras instalaciones, ubicadas en la Avenida al Vedat, han registrado una notable acogida ciudadana, confirmando la utilidad de este servicio público gratuito y respetuoso con el medio ambiente.

Casi 164.000 usos y 95.000 litros de agua suministrados

Durante 2025, las fuentes situadas frente al ayuntamiento y junto a la estación de Metrovalencia sumaron un total de 163.978 usos, proporcionando aproximadamente 94.866 litros de agua potable refrigerada. Estas cifras han permitido evitar el consumo de cerca de 95.000 botellas de plástico de un solo uso, lo que se traduce en una significativa reducción de residuos.

Además, el impacto ambiental positivo se refleja en la disminución de emisiones, con una reducción estimada de más de 16 toneladas de CO2 derivadas de la producción y transporte de envases plásticos.

Uso constante a lo largo del año

El uso de estas infraestructuras se ha mantenido constante a lo largo del año, con una media superior a los 3.500 usos mensuales y picos más elevados durante primavera y verano, coincidiendo con el aumento de temperaturas y del tránsito peatonal.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “los datos confirman que esta iniciativa ha sido un éxito y que responde a una necesidad real de los ciudadanos. Estamos hablando de un servicio público moderno, útil y sostenible que mejora la calidad de vida de las personas, fomenta hábitos saludables y ayuda a reducir el impacto ambiental”.

Asimismo, ha subrayado que “Torrent sigue avanzando hacia un modelo de ciudad más verde, más saludable y más preparada frente a las altas temperaturas. Estas fuentes son también puntos de hidratación y refugio climático accesibles para todos los vecinos, especialmente importantes durante los meses de más calor”.

Fomentar el consumo de agua del grifo

El proyecto forma parte de una estrategia municipal iniciada en 2025 para fomentar el consumo de agua del grifo frente al agua embotellada, promoviendo hábitos más saludables y reduciendo el gasto familiar. Las fuentes cuentan con sistemas de refrigeración, filtros de alta calidad y un diseño accesible para todos los públicos.

El gerente de Aigües de l’Horta, Paco Bartual, ha señalado que “con este proyecto Torrent continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más moderna, eficiente, saludable y comprometida con el medioambiente y el bienestar de sus ciudadanos”.

Una de las fuentes instaladas en la ciudad de Torrent. / A. Torrent

Dos nuevas fuentes en la ciudad

Tras la buena acogida inicial, el ayuntamiento ha ampliado la red con dos nuevas fuentes inauguradas el pasado mes de abril. Estas se ubican en el entorno del Colegio Nuestra Señora de Monte Sión, en el Parc Municipal de l’Hort de Trénor y en la Avenida Olímpica, zonas frecuentadas por familias, jóvenes y usuarios de espacios deportivos.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “la gran respuesta ciudadana ha demostrado la utilidad real de estas instalaciones y nos anima a continuar ampliando esta red en diferentes barrios y espacios públicos de Torrent”.

Además, ha añadido que “la ubicación de las nuevas fuentes responde a criterios de proximidad, utilidad y servicio público, priorizando espacios educativos, deportivos y áreas de gran tránsito peatonal”.

Quinta fuente en el centro de El Vedat

El consistorio ya trabaja en la instalación de una quinta fuente en el centro de El Vedat, dando continuidad a una red que se consolida como referente en sostenibilidad urbana.