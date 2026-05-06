Torrent refuerza su preparación ante emergencias con la participación de Protección Civil en el proyecto europeo Resist

El Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en la mejora de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia con la participación activa de la Agrupación de Protección Civil en el proyecto europeo Resist, una iniciativa impulsada por la Mancomunitat de l’Horta Sud y las empresas Connect Clean y Avre Expertises, dentro de la convocatoria Erasmus K-210.

Un total de seis miembros de la Agrupación de Protección Civil de Torrent, encabezados por su jefe, Francisco Lona, han asistido a las jornadas celebradas los días 4 y 5 de mayo en el Florida Grup Educatiu de Catarroja, un encuentro que ha reunido a profesionales, técnicos y responsables institucionales de distintos países para compartir conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras en la gestión del riesgo.

El grupo de voluntarios que acudió a las jornadas. / A. T.

Formación, cooperación y aprendizaje internacional

El programa, desarrollado en dos jornadas, ha combinado sesiones institucionales, ponencias técnicas y talleres prácticos. La primera jornada ha estado centrada en la prevención territorial y el intercambio de experiencias internacionales, con la participación de especialistas de organismos como Naciones Unidas, Cruz Roja o centros de investigación en inteligencia artificial aplicada a emergencias.

Asimismo, se han abordado soluciones para la preparación de los territorios ante riesgos, así como la importancia de la coordinación entre administraciones, entidades y servicios operativos.

La segunda jornada ha estado dirigida específicamente a los actores operativos, como Protección Civil, Bomberos y Policías Locales, así como al alumnado del Grado de Logística de Florida. Un centenar de personas se ha dividido en grupos para estudiar cuáles fueron las funciones que prestó el complejo educativo durante la dana (albergue de voluntariado, punto de atención sanitaria, hospital veterinario y almacén logístico de suministros) y cómo se podría mejorar la actuación.

Una experiencia clave para la mejora del servicio

La participación de la Agrupación de Protección Civil de Torrent en este tipo de iniciativas permite incorporar nuevas herramientas, conocimientos y protocolos que refuerzan la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio, especialmente en un contexto marcado por fenómenos meteorológicos extremos como la dana. De hecho, la actuación de Protección Civil en las jornadas Resist se enmarca en la colaboración que, desde la dana, la agrupación mantiene con la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Una de las actividades durante la jornada del proyecto Resist. / A. T.

En este sentido, el jefe de la Agrupación, Francisco Lona, ha destacado el valor de estas jornadas, “este tipo de encuentros nos permite aprender de experiencias reales de otros países y mejorar nuestra preparación ante situaciones de emergencia. La formación continua y el intercambio de conocimiento son fundamentales para seguir ofreciendo un servicio eficaz y coordinado a la ciudadanía”.

Asimismo, Lona ha subrayado la importancia del enfoque práctico del programa, “los talleres y simulaciones nos ayudan a trabajar sobre escenarios reales, lo que resulta clave para mejorar la toma de decisiones y la coordinación entre todos los servicios implicados”.

Por último, ha puesto en valor la participación de Torrent en iniciativas europeas, “estar presentes en proyectos como Resist nos sitúa en una red de colaboración internacional que nos permite avanzar, innovar y aplicar mejoras reales en nuestro día a día”.

Torrent, comprometido con la seguridad y la prevención

La presencia de Protección Civil de Torrent en este proyecto se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por reforzar la cultura de la prevención y la resiliencia ante emergencias, impulsando la formación de sus equipos y la cooperación con otras administraciones y organismos especializados.

Con acciones como esta, Torrent continúa consolidando un modelo de ciudad preparada, coordinada y comprometida con la seguridad de sus vecinos.