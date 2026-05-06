Impulso a la salud comunitaria en Torrent: más de 500 vecinos acuden a la primera Semana de la Salud

Más de 500 personas han participado en la I Semana de la Salud de Torrent, una iniciativa impulsada por el Consejo Básico de Salud de Torrent II que ha llevado la promoción de la salud a plazas, mercados y espacios culturales del municipio.

La programación, celebrada del 22 al 24 de abril, estuvo precedida por un acto de presentación el pasado 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud. El evento reunió a representantes institucionales como la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y sirvió para dar visibilidad al proyecto y reforzar el compromiso con la salud comunitaria.

Consejo Básico de Salud de Torrent II

El Consejo Básico de Salud de Torrent II, creado en marzo de 2024, está integrado por asociaciones locales, personal sociosanitario, profesionales de farmacia y representantes municipales. Este espacio de trabajo conjunto, en el que se encuentran entre otras Artic, Fundación Amigó, Círculo Católico, Asociación de Vecinos El Alter, Asociación de Vecinos La Torre y Asociación Gitana Europea Intercultural de Torrent, analiza la situación de salud de la localidad, detecta necesidades y promueve iniciativas para mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Una de las mesas de promoción de la salud. / Levante-EMV

La Semana de la Salud ha sido posible gracias a la participación del Consejo en la convocatoria Transformem en Xarxa, impulsada por la Fundació Horta Sud y otras entidades colaboradoras, que permitió hacer realidad el conjunto de actividades programadas.

Promocionar la salud entre la ciudadanía

El objetivo principal ha sido acercar la promoción de la salud a la ciudadanía, trasladándola a espacios cotidianos más allá de los centros sanitarios. Así, durante los días centrales se han desarrollado cinco talleres sobre alimentación saludable, suelo pélvico, sexualidad en el ámbito familiar, risoterapia y estimulación de la memoria. Las actividades se han llevado a cabo en diferentes puntos de la ciudad, como la Casa de la Cultura, el Centro de Información Juvenil, el Mercado de San Gregorio, sedes asociativas y el Museu Comarcal de l’Horta Sud.

Actos con mucha participación

Además, la Plaza Mayor y la Avenida del Vedat acogieron actividades abiertas y multitudinarias, donde la ciudadanía pudo participar en paseos saludables, meriendas equilibradas, actividades infantiles y acciones de sensibilización. También se ofrecieron servicios como cálculo de riesgo cardiovascular, prácticas de reanimación cardiopulmonar y vacunación, en un ambiente festivo acompañado de música.

Participantes en la avinguda al Vedat. / Levante-EMV

Desde la organización destacan la alta participación y la implicación ciudadana como principales logros de esta primera edición, que ha puesto en valor la importancia de la educación sanitaria, la colaboración y el trabajo en red.

La I Semana de la Salud de Torrent supone así un primer paso para consolidar iniciativas de salud comunitaria en el municipio, con el objetivo de seguir fomentando hábitos saludables y la participación activa de la población.