Rubén Paricio gana el primer premio del XXX Concurso de Pintura al Aire Libre de Paterna

El Ateneo Cultural Paterna hizo entrega este lunes, 4 de mayo, de los premios del XXX Concurso de Pintura al Aire Libre que organiza la entidad.

Tras una larga deliberación del jurado, formado por Milagro Ferrer Calatrava, Tomás Feliciano Daroqui, Pruden López Valverde, el primer premio en la modalidad libre, dotado con 1.500 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de Paterna, fue para Rubén Paricio.

Segundo premio. / Ateneo Cultural de Paterna.

Otros premios

El segundo galardón en tema libre, dotado con 1.000 euros y patrocinado por Aigües de Paterna, recayó en David Escarabajal; mientras que el premio a alumnos de la escuela de pintura 'Roberto Salvador' menores de 15 años, patrocinado por Caixa Popular, recayó en Elia Cantos. Este último premio está dotado con 150 euros en material de pintura.

Elia Cantos con su primer premio para alumnos de la Escuela. / Ateneo Cultural de Paterna.

Exposición en el Gran Teatre

Fueron varios los artistas que acudieron a la convocatoria el pasado 25 de abril, estando las obras realizadas expuestas en el Gran Teatre Antonio Ferrandis a lo largo de una semana.

Carmen Navarro, Cartel de la XII Trobada del foc

Por otro lado, desde el Ateneo han dado la enhorabuena a la compañera Carmen Navarro por la realización del cartel de la "XII Trobada del foc" de Interpeñas.