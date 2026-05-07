La alcaldesa de Quart de Poblet carga en redes contra los "malos políticos" y denuncia una campaña de "acoso"

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha publicado una carta en sus cuentas oficiales de dos conocidas plataformas en las que carga contra "la mala política y los malos políticos" y ha denunciado que desde que accedió a la vara de mando en 2023, sufre una campaña de "acoso", en las redes sociales, con "comentarios -casi siempre anónimos-" que la atacan, además en cuestiones personales.

El motivo que la lleva a difundir esta misiva es que se ha publicado en un medio de comunicación que compró un piso de VPO en 2010, en Quart de Poblet, cuando aún no estaba ni siquiera en política, tratando de acusarla de haberse visto favorecida por un supuesto sorteo. La alcaldesa señala que a día de hoy sigue pagando esta vivienda y que como el resto de vecinos de Quart que viven en esa zona, la compró sin que mediara sorteo.

Según relata Mora en esta carta, al filtrarse esta cuestión solo se busca : "Mentir, dañar, asustar. No me cabe duda de eso". Además lanza un mensaje a sus adversarios políticos, a los del PSPV-PSOE, su partido; y a los del PP y Vox, aunque sin citarlos. "¿ Qué están dispuestos a hacer los que no saben irse y los que tienen tanta prisa por llegar?" al poder, a la alcaldía, se pregunta.

"¿Cuál es el límite de quienes no tienen problema en retorcer la realidad en un intento torpe de convertir lo incierto en veraz?", se cuestiona. "¿Cuáles son las líneas rojas?", declara. "Yo tengo claro cuáles son las mías: la verdad, la dignidad, la decencia." Y ante todo, su prioridad son "los 28.000 habitantes de Quart de Poblet, por los que seguiré trabajando". Porque subraya, lo que reclaman los vecinos de los politicos es que "seamos serios y honestos". "Que mejoremos su vida sin ruido ni guerra", finaliza.