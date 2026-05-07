La artista torrentina Ana Nájera regresa a Torrent con un emotivo concierto en l’Auditori

La cantante torrentina Ana Nájera regresará a su ciudad natal el próximo 31 de mayo para ofrecer un concierto muy especial en l’Auditori de Torrent. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas y supondrá el esperado reencuentro de la artista con el público de su ciudad, donde inició su trayectoria personal y artística.

Ayer, Ana Nájera fue recibida en el Ayuntamiento de Torrent por la alcaldesa Amparo Folgado y el concejal de Cultura Aitor Sánchez, quienes quisieron mostrarle el cariño y el reconocimiento de toda la ciudad ante este próximo concierto.

La alcaldesa destacó la importancia de esta actuación para Torrent y animó a los vecinos a acompañar a la artista en una tardee cargada de emoción “l’Auditori de Torrent abrirá sus puertas para recibir a una de las grandes voces de la copla de nuestro país y una artista que ha llevado el nombre de nuestra ciudad por escenarios de toda España y también de América. Os animo a llenar l’Auditori y acompañar a Ana en este concierto tan emotivo y especial. Será una tarde para disfrutar, emocionarse y sentir orgullo de una artista torrentina única”.

Reconocida trayectoria

Ana Nájera cuenta con una reconocida trayectoria dentro del mundo de la copla. Natural de Torrent y de raíces andaluzas, comenzó muy joven su carrera artística y en 1997 se trasladó a Madrid, donde recibió formación en técnica vocal e interpretación de la mano de la prestigiosa cantante Rosita Ferrer. Posteriormente inició una intensa carrera profesional que la llevó también a América, actuando y trabajando en diferentes teatros y programas de televisión de Miami.

La artista ha publicado varios trabajos discográficos dedicados a la copla y se consolidó como una de las voces más destacadas del género tras proclamarse ganadora del concurso televisivo “A tu Vera” en 2015 y volver a conquistar el certamen en su edición especial de 2017-2018, convirtiéndose en bicampeona del popular programa de Castilla-La Mancha Televisión.

Además de su trayectoria artística, Ana Nájera mantiene un fuerte vínculo emocional con Torrent. La cantante fue fallera de la Falla Ramón y Cajal y estudió en el Colegio María Auxiliadora de la ciudad, etapas que recuerda siempre con especial cariño y que forman parte de sus raíces torrentinas.

Bajo el título “Ana Nájera en concierto”, el espectáculo ofrecerá un recorrido por algunas de las coplas más emblemáticas de la música española, rindiendo homenaje a grandes autores como Rafael de León, Manuel Quiroga, Antonio Quintero, Salvador Valverde o Juan Solano. Con una interpretación llena de emoción y sensibilidad, la artista transformará cada canción en una historia viva, conectando con el público desde la autenticidad y el sentimiento.

El concierto contará con una destacada formación musical integrada por Fran Rivero en la dirección musical y trompeta; Juan Francisco Mata al piano y dirección escénica; Eduardo Rodríguez al bajo; José Ángel Molinero a la batería; Marta Acuña al violín; Rolando Ochoa al saxo y flauta; y José Hernández al trombón.

La actuación promete convertirse en una de las grandes citas culturales de la primavera en Torrent y en una noche muy especial para una artista que vuelve a casa tras años llevando el nombre de su ciudad por numerosos escenarios nacionales e internacionales.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Auditori y a través de su web https://www.auditoritorrent.com/ana-najera-en-concierto.