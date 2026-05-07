La Generalitat Valenciana estudiará modificaciones en la plataforma de transporte por las alegaciones de Alaquàs y Xirivella

La Generalitat Valenciana abre la puerta a realizar modificaciones en el proyecto de la plataforma reservada de transporte que une València con Aldaia, Alaquàs y Xirivella, tras las alegaciones presentadas por los dos últimos municipios.

Ambos consistorios han presentado alegaciones al estudio informativo del proyecto que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación presentó hace dos meses y que sometió a información pública el pasado 22 de abril por considerar que atenta contra el modelo urbanístico de ambas ciudades y perjudica a los vecinos. El problema no es el puente nuevo que se construirá sobre el río Turia y la V-30, sino el vial exclusivo para autobuses que atraviesa Xirivella por la Avenida Constitución y Virgen de los Desamparados, y Alaquàs por la Avenida Blasco Ibáñez. Dos principales arterias, que perderán espacio para peatón con la reducción de aceras y aumentarán el tráfico, además de eliminar aparcamientos e inhabilitar terrazas de bares y restaurantes.

Tras conocer las quejas de los consistorios, desde la Generalitat aseguran que "se mantiene abierta la vía de diálogo" con todos los actores implicados en el proyecto, incluido ayuntamientos como el de Xirivella o Alaquàs, con el objetivo de "poder introducir modificaciones puntuales al proyecto" para impulsar una vía restringida al transporte público que tiene como principal infraestructura un nuevo puente sobre el cauce del Turia, "a la cual nadie se opone".

Trazado previsto al que se opone Xirivella y Alaquàs. / GVA

Ahora mismo el proyecto está en información pública con ese objetivo, que pueda estudiarse en profundidad por cualquier entidad y presentar alegaciones y observaciones. Cuando termine este periodo se estudiarán las mismas para ver la viabilidad de introducir cambios puntuales.

"El área metropolitana necesita mejoras en movilidad"

Desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación afirman que son conscientes de que el área metropolitana en general, y Xirivella en particular, "necesita mejoras en movilidad e infraestructuras". En este sentido, recuerdan que durante esta legislatura se han incorporado refuerzos al servicio de Xirivella y se sigue trabajando en otras mejoras y proyectos prioritarios como el impulso del proyecto de la vía restringida.

Desde el área de Vicente Martínez Mus entienden las propuestas de Xirivella y Alaquàs y estudiarán las alegaciones: "Ahora mismo el proyecto está en información pública con ese objetivo, que pueda estudiarse en profundidad por cualquier entidad y presentar alegaciones y observaciones. Cuando termine este periodo se estudiarán las mismas para ver la viabilidad de introducir cambios puntuales", señalan fuentes de conselleria.