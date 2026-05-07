La Generalitat licita más de dos millones en pantallas acústicas para reducir el ruido en la CV-31 de Paterna y la CV-33 de Albal

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha puesto en marcha la licitación de dos nuevas actuaciones de protección acústica en carreteras autonómicas del área metropolitana de València. Las obras se ejecutarán en la CV-33, a su paso por Albal, y en la CV-31, en el entorno de Terramelar, en Paterna, con una inversión conjunta de 2.097.427,80 euros.

El objetivo es claro: reducir el impacto del ruido del tráfico en zonas residenciales y equipamientos próximos a estas vías. La intervención, impulsada por la Dirección General de Infraestructuras Terrestres, se enmarca en la gestión ambiental de la red viaria autonómica y en el convenio de financiación de infraestructuras entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat.

El proyecto de Albal

En Albal, la actuación se localizará entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+900 de la CV-33. El proyecto cuenta con un presupuesto de 708.185,81 euros y un plazo previsto de ejecución de 12 meses. La solución técnica contempla una pantalla acústica de 380 metros de longitud y 4,50 metros de altura, integrada en una banda ajardinada con elementos de contención, relleno vegetal y plantación de especies arbustivas.

La obra no se limitará a levantar una barrera física. En los cruces con caminos se prevén soluciones estructurales específicas para garantizar la continuidad de la protección acústica, un aspecto clave en este tipo de infraestructuras: cualquier interrupción en la pantalla reduce su eficacia frente al ruido.

La inversión en Paterna junto a Terramelar

La intervención de mayor importe se ejecutará en Paterna, junto a la CV-31, en el entorno de Terramelar. En este caso, la Generalitat prevé una inversión de 1.389.241,99 euros y un plazo de ejecución de 30 meses. El proyecto plantea la construcción de un muro pantalla de 540 metros de longitud y 5 metros de altura, situado junto al ramal del enlace con la CV-365 y en las proximidades de un complejo educativo.

Con vegetación para mitigar su impacto

La integración paisajística será una parte relevante de las dos actuaciones. Las pantallas de hormigón se acompañarán de vegetación autóctona, con árboles, arbustos, tapizantes y trepadoras, para reducir el impacto visual de las estructuras y favorecer su encaje en el entorno urbano. La sección tipo aportada al proyecto muestra una solución combinada de pantalla acústica, cimentación, tierra vegetal, muretes de mampostería y plantaciones, pensada para que la infraestructura no funcione como una simple barrera dura frente a las viviendas.

Figuración de las pantallas acústicas con vegetación para mitigar su impacto junto a las viviendas. / GVA

Desde el punto de vista viario, estas obras forman parte de una línea de actuaciones cada vez más habitual en carreteras metropolitanas: no aumentar capacidad, sino corregir impactos acumulados en tramos donde el crecimiento urbano ha acercado viviendas, centros educativos y zonas de estancia a corredores con elevada intensidad de tráfico.

Una vez completado el proceso de licitación, la Generalitat seleccionará las empresas encargadas de ejecutar los trabajos. La previsión es que ambas obras avancen en paralelo, aunque con plazos distintos por la complejidad y dimensión de cada actuación.