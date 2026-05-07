La Generalitat Valenciana aprueba la restauración de la Torre mora de Paterna tras ocho años de espera

La Generalitat Valenciana ha aprobado, ocho años después de la petición del Ayuntamiento de Paterna, el proyecto de restauración de su Torre moruna, monumento nacional desde 1971 y Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo ha anunciado el alcalde socialista Juan Antonio Sagredo, que ha lamentado tanta demora, lo que ha provocado mayor deterioro en el edificio histórico, un incremento del coste económico de la intervención así como la pérdida de subvenciones para acometerlo.

Sagredo ha adelantado la aprobación al asegurar que "¡Por fin nos dejan poner guapa a nuestra Torre Moruna! Eso sí, el tiempo no pasa en vano y costará más dinero y más esfuerzo, 8 años de bloqueo son muchos años. Pero, por supuesto, nosotros siempre en positivo, a trabajar". "La Torre de Paterna entra en boxes", ha añadido al informar que "hace 8 años que redactamos el proyecto de restauración, lo enviamos a la Generalitat y ahora, 8 años después, nos han dado permiso".

El proyecto de 2018

Según informó en su día Levante-EMV cuando a principios de esta década se negociaba entre el consistorio y la dirección general de Patrimonio, el proyecto básico de ejecución sobre la Torre planteado en 2018 tenía un presupuesto de 88.000 euros, y estaba dividido en dos fases: estudio e intervención. Sobre el primero, se proponía realizar doce catas para analizar la composición de diversos revestimientos, así como prospecciones arqueológicas en la base de la torre para estudiar estructuras o trazas.

En cuanto a la ejecución de la obra, se planteaba la limpieza de los elementos históricos, tales como el fuste de la torre, elementos propios del edificio como la piedra o puerta de acceso y los impropios, ejecutados en la rehabilitación de 1972 y que han pasado a formar parte de la configuración volumétrica, como mantecones, remates superiores de ladrillo y la escalera de acceso a la primera planta. Sin embargo, el Consell Valencià de Cultura no veía adecuado eliminar la escalera al restaurar el monumento, pues contó en 1972, cuando fue incorporada con una rehabilitación, con la aprobación de la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Se ha triplicado el coste

A falta de saber la concreción del proyecto de intervención que se ha aprobado finalmente, el alcalde ha informado de que el coste del proyecto casi se ha triplicado al pasar de los 88.000 a los 256.000 euros que costará ocho años después. "Al actualizar los precios hemos pasado de 88.000 euros que costaba el proyecto hace 8 años, a los 256.000 que nos va a tocar gastaronos ahora a todos los paterneros y paterneras. Independientemente de todo esto por nuestra torre moruna, por uno de nuestros símbolos más queridos. Los paterneros haremos lo que haga falta", ha especificado Sagredo.

Perdida de subvenciones

Al margen del incremento del coste, otras consecuencias del retraso de la Generalitat en conceder el permiso son que el edificio ha sufrido mayor deterioro en este tiempo y que también "hemos perdido varias subvenciones".

Los antecedentes

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Paterna solicitó a la dirección general de Patrimonio la autorización para poder actuar sobre un BIC. La respuesta fue que sería afirmativa siempre que se cumplieran una serie de condiciones: Sondeo sobre los matacanes (sobre los que se apoya el remate superior realizado con ladrillo y considerado como impropio) por si pudiera revertirse la figura de la Torre al estado previo a la actuación de 1970, al menos en algún punto; y eliminar la escalera, recuperando el hueco que existía en el momento de la citada intervención, y que comunicaba el aljibe como acceso público, así como estudiar la modificación sobre otros huecos modificados. Entonces las condiciones de Patrimonio dejaron paralizado al ayuntamiento, ante la enorme dificultad que suponía la eliminación de los elementos impuestos por el departamento autonómico.

El documento técnico presentado en su día especificaba que la eliminación de morteros, ladrillos macizos utilizados para retacar los huecos existentes y considerados un elemento impropio que ha alterado la fisionomía de la Torre. Para ello, se realizaría un limpiado para que quedara reflejada la realidad constructiva. Tampoco se desarrollaría un lucido posterior. En este sentido, también se planteaba la eliminación del mortero de cemento, que provocaba un “manchado” sobre la superficie del edificio. La idea era eliminarlo con un cepillo rígido o un picado cuidadoso.

El proyecto incluía que se emplearía la técnica de nebulización de agua desionizada pulverizada a baja presión, además del uso de un cepillo de cerdas suaves. Posteriormente se aplicaría con posterioridad una capa de sales de amonio como fungicida. Respecto a otros elementos, para la barandilla metálica de la escalera se utilizaría un cepillado suave y agua jabonosa, se repondría su estructura de madera y que se desmontarían las puertas y ventanas de madera para su restauración. Por último, el mortero eliminado sería sustituido con uno nuevo de cal hidráulica NHL5.