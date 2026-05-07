La lluvia desluce la jornada reivindicativa de profesores en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja

La lluvia ha deslucido la jornada educativa reivindicativa, por la huelga de profesores que se inicia el próximo lunes, en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja y que también se ha programado en otros institutos de la comarca como el IES Enric Valor de Picanya.

En un principio, lo que se había convocado como un "encierro" nocturno en el Berenguer Dalmau ha acabado siendo una tarde con diferentes actividades que han comenzado sobre las ocho y media, en plena tormenta.

Taller de chapas y pancartas

La jornada ha empezado con un taller, con una decena de personas, en el que se han confeccionado chapas, pancartas y carteles reivindicativos. A esta actividad ha seguido una charla de un sindicato para resolver dudas sobre la próxima huelga indefinida y una asamblea, en la que también han participado invitados de otros institutos y colegios de la comarca.

Las pancartas y chapas. / Levante-EMV

"Hay cambios en cada momento, por parte de la conselleria, y creemos necesario resolver las dudas que puedan surgir al respecto de las negociaciones", comentan desde la organización. Además, explican que "es necesario tratar también los servicios mínimos abusivos que han impuesto".

Reivindicación

Los asistentes han colgado carteles con las reivindicaciones por una educación pública digna, con más recursos y menos recortes, en un centro que "se encuentra en unas condiciones de extraordinaria precariedad desde el inicio de curso, derivadas de la gestión que ha llevado a cabo conselleria después de la dana, como se puede ver en el hecho que nos vemos obligadas a trabajar y a atender nuestro alumnado en barracones", como señalan.

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La jornada, marcada por una intensa lluvia que ha obligado a trasladar los actos al interior de las aulas, acabará con una actuación del cantautor Pau Alabajos, una cena y el visionado de películas hasta finalizar el horario lectivo que obliga a cerrar el centro educativo.