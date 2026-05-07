La Mancomunitat l’Horta Nord defiende la validez de la ordenanza de basuras frente a las sentencias en contra del 'tasazo'

La Mancomunitat l’Horta Nord ha defendido la validez de la ordenanza de residuos frente a las tres sentencias respecto al 'tasazo' que dan la razón a los recursos presentados por empresarios y comerciantes de Rafelbunyol contra las liquidaciones practicadas en el ejercicio 2025 y que obliga a reintegrarlo. Además, explican que los fallos afectan a liquidaciones concretas recurridas en vía contencioso-administrativa y que, en ningún caso, existe todavía un pronunciamiento firme sobre la nulidad de la ordenanza en su conjunto, frente a las expectativas y declaraciones vertidas por la EGM del polígono de Rafelbunyol, a quien instan a trabajar conjuntamente para mejorar la ordenanza.

Moficiación de la ordenanza

En este sentido, la entidad supramunicipal insiste en "la voluntad de mejora continua de la ordenanza reguladora" y recuerda además que, antes incluso de conocerse estas resoluciones, ya promovió una modificación para incorporar mejoras y bonificaciones destinadas especialmente a aquellas actividades industriales o empresariales que acreditaran una gestión propia de sus residuos asimilables a domésticos o una menor utilización efectiva del servicio.

Fuentes de la Mancomunitat, han señalado que “la Mancomunitat siempre ha actuado desde la responsabilidad y la voluntad de adaptar la ordenanza a la realidad de cada actividad económica, incorporando mejoras antes incluso de que existiera un pronunciamiento judicial sobre esta cuestión”.

Subrayan, además, que “el objetivo siempre ha sido garantizar un sistema justo, equilibrado y ajustado a la legalidad, teniendo en cuenta las particularidades de determinadas industrias y empresas y buscando siempre la mejor prestación del servicio para el conjunto de municipios”.

Pronunciamiento del TSJ de la Comunitat Valenciana

La entidad supramunicipal considera que el futuro pronunciamiento del TSJCV puede servir para clarificar criterios jurídicos y reforzar la seguridad jurídica de las administraciones locales en la aplicación de la normativa de la fiscalidad vinculada a la recogida de los residuos urbanos.

En este sentido, recalcan que la implantación de la tasa responde a la obligación legal derivada de la normativa estatal y europea en materia de residuos, que exige a las administraciones avanzar hacia modelos de financiación más sostenibles y ajustados al coste real de los servicios prestados.

Revisión de la ordenanza con los agentes implicados

Asimismo, desde la Mancomunitat se explica que durante el proceso de revisión de la ordenanza se instó a la Entidad de Gestión y Modernización del Polígono de Rafelbunyol (EGM AEPIR) a realizar un grupo de trabajo para mejorar la redacción y también la aplicación de la normativa. Según indican desde la institución, se mantuvo una actitud abierta al diálogo para estudiar fórmulas que permitieran perfeccionar el sistema y atender las singularidades de determinadas actividades económicas, "sin que finalmente se haya formado ese grupo de trabajo".

Así, insiste finalmente en que continuará trabajando para garantizar un servicio de gestión de residuos eficiente, sostenible y adaptado a la normativa vigente, manteniendo la colaboración institucional y el diálogo con los diferentes sectores económicos del territorio e insta al EGM AEPIR a trabajar por una futura redacción de la ordenanza.