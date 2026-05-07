El Padre Jofré de Torrent volverá al Capitulet de València

La figura de Joan Gilabert Jofré es un referente en la historia de la salud mental en occidente. Fue el promotor del primer hospital psiquiátrico en Europa en 1409, tras presenciar el apedreamiento de un hombre por una multitud al grito de "al loco" cuando se dirigía camino de la Catedral de Valencia. El Padre Jofré no dudó en enfrentarse a la multitud paralizando la agresión y dando cobijo a la persona apedreada.

Esta escena, ocurrida el 24 de febrero de 1409, es la que representó la comisión fallera Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent en la exposición del ninot de las pasadas fallas y que fue la que consiguió el indulto del fuego, siendo el Ninot Indultat de las Fallas de Torrent.

El ninot, obra del artista fallero Grego Acebedo, con diseño de Fernando Foix y la escultura digital de Didac Ferré, formó parte del proyecto Estem de remat, dedicado a la salud mental y en el que ha participado la Fundación Maides, entre otras entidades.

La Fundación Maides se puede considerar la "heredera" del legado del Padre Jofré dedicada a trabajar por las personas con enfermedades mentales, buscando su integración en nuestra sociedad.

El Ninot de Padre Jofre. / Falla Cronista

Por ello los falleros y falleras de Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent han decidido donar el ninot homenaje a Joan Gilabert Jofré a la Fundación Maides, cuyo patronato ha aceptado la donación.

El ninot pasará a formar parte de la colección artística del Museo de la Virgen de los Desamparados cuyos responsables han decidido que la figura esté en la Capilla del Capitulet, precisamente el lugar donde se dió origen al Hospital de Ignoscents Folls e Orats y donde se rindió culto a la primera imagen de la Virgen de los Desamparados.

Próxima entrega de la figura.

La comisión fallera y la Hermandad de los Seguidores de la Virgen de los Desamparados, uno de los patronos de la Fundación, han coordinado el próximo acto de entrega.

La Capilla del Capitulet, situada en los jardines del antiguo Hospital de Valencia, será el lugar donde el próximo viernes 15 de mayo, a las 19.30 horas, se realizará la entrega por parte de los representantes de la comisión fallera en un acto que también estarán presentes responsables de la Fundación Maides y de su patronato.

Para Iván Cabezas, presidente 2026 de la comisión fallera, “una obra de la calidad de nuestro ninot indultat merece estar en un espacio especial, y mejor lugar que la Capilla del Capitulet imposible, por la historia que representa el ninot”.

Marcos Pascual, presidente de la Fundación Maides, ha manifestado el orgullo y agradecimiento que sienten las personas que forman parte de la fundación por recibir el Ninot del Padre Jofré. “Para nosotros ha sido un placer haber colaborado en la preciosa iniciativa que ha supuesto Estem de Remat, el proyecto fallero de 2026 con el que la comisión fallera Cronista Vicent Beguer i Esteve ha reivindicado la importancia del cuidado de la salud mental y el respeto por las personas afectadas”. Asimismo, destacó que “esta espectacular representación del Padre Jofré reivindica y acerca a la sociedad la figura del mercedario que humanizó la atención a las personas con problemas de salud mental gracias a la creación del Hospital d'Innocents, folls e orats”.

El Ninot de Padre Jofré con la comisión fallera. / Falla Cronista.

En la actualidad la Capilla del Capítulet, la cuidan y mantienen la Hermandad de seguidores de la Virgen de los Desamparados y se abre todos los viernes de 10.30 a 13.00 horas, para la propia Hermandad.

Para José Luis Albiach, presidente de los Seguidores “será un honor recibir y cuidar la figura del Padre Jofré, como lo es después de tantos años continuar con su labor, colaborando con la Real Basílica tanto con donativos económicos, a través de nuestro puesto de venta que se coloca en la plaza de la Virgen todos los domingos por la mañana, y que es atendida por voluntarios de la propia Hermandad”.