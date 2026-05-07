El PP de Alboraia critica que el Consell Agrari haya estado más de un año sin convocarse con regularidad

El Partido Popular de Alboraia ha criticado la falta de convocatorias regulares del Consell Agrari Municipal, después de que en el último pleno ordinario el concejal Óscar Calabuig pusiera sobre la mesa que este órgano llevaba más de un año sin reunirse con la periodicidad establecida (trimestral9.

Según expuso el edil popular durante la sesión plenaria, la última acta de la que existe constancia corresponde al 20 de febrero de 2025, evidenciando que el Consell Agrari no había sido convocado durante más de un año pese a tratarse de un órgano consultivo clave para la participación y el asesoramiento en materia agraria.

Los populares aseguran que durante el debate, el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, atribuyó la situación a los propios miembros del Consell Agrari, "en lugar de asumir la responsabilidad de convocatoria que corresponde a la presidencia del órgano. En este caso, dicha presidencia recae en la Alcaldía", recalcan.

Desde el Partido Popular recuerdan que la Ley 5/1995, de 20 de marzo, de Consejos Agrarios Municipales, establece que estos órganos deben reunirse, al menos, una vez al trimestre. Asimismo, el reglamento del Consell Agrari de Alboraya fija en su artículo 13 la obligación de celebrar sesiones ordinarias “al menos una vez al cuatrimestre”.

Los populares consideran especialmente preocupante la falta de interés del equipo de gobierno por mantener activo y convocar con regularidad el Consell Agrari "en un municipio con una fuerte tradición agraria y con problemáticas vinculadas a la huerta, los caminos rurales y la actividad agraria, como es Alboraia".

Además, desde el PP lamentan la escasa información pública existente sobre el funcionamiento de este órgano municipal, dificultando el acceso a documentación relacionada con su actividad, composición o reglamento de funcionamiento.

“El Consell Agrari no puede quedar paralizado. La huerta forma parte de la identidad de Alboraya y necesita participación, planificación y trabajo constante”, apunta el concenal del Grupo Municipal Popular, Óscar Calabuig.

El Partido Popular asegura que continuará reclamando una mayor regularidad en las convocatorias y el impulso de este órgano para garantizar una mayor participación del sector agrario en la vida municipal.