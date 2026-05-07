Quart de Poblet rinde homenaje a su profesorado jubilado en agradecimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo educativo de la localidad

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha organizado un emotivo acto de reconocimiento a la trayectoria docente en el que se ha rendido homenaje al profesorado jubilado durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, en el marco de la primera Mostra de l’Educació de la localidad, Educaquart.

El acto, celebrado este miércoles 6 de mayo en la Casa de Cultura, ha reunido a representantes institucionales, equipos directivos de los centros educativos, AMPA, AFA y familiares, en un encuentro que ha puesto en valor la huella personal y profesional que el profesorado ha dejado en la comunidad educativa local.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha afirmado que este homenaje es una forma de agradecer públicamente el compromiso, la vocación y el esfuerzo de quienes han dedicado su vida a educar y a acompañar a generaciones de vecinos y vecinas del municipio. Cristina Mora destaca que estos maestros, maestras, profesores y profesoras han contribuido a “trabajar durante muchísimos años para que nuestros niños y niñas hayan crecido mejor y más felices”, y que su labor ha sido clave “no solo en el ámbito educativo, sino también en la construcción de una sociedad más formada, crítica y cohesionada”.

Regalo ofrecido. / Pilar Olaya

En el acto han participado 10 docentes vinculados a distintos centros educativos del municipio; algunos han ejercido toda su carrera profesional en Quart de Poblet, más de 40 años. Durante el homenaje, se ha hecho entrega de un obsequio conmemorativo y se han proyectado imágenes que han recogido el recorrido profesional de este profesorado y su impacto en la comunidad educativa.

Este reconocimiento pone de relieve el papel fundamental del profesorado, no solo en la formación académica del alumnado, sino también en la transmisión de valores, el fomento del pensamiento crítico y el fortalecimiento del tejido social del municipio.

Premios a la trayectoria educativa

El programa de actividades de Educaquart, que comenzó el 15 de abril, continuará el próximo miércoles 13 de mayo con la celebración de la Gala de Premios a la trayectoria educativa del curso 2024/2025, que tendrá lugar en el Auditori Molí de Vila.

Este acto, ya consolidado en el municipio, reconoce el esfuerzo, la constancia y los valores del alumnado en las distintas etapas educativas, destacando tanto el rendimiento académico como el compromiso personal y social.

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Con la primera edición de Educaquart, el Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo social, generando espacios de encuentro, aprendizaje y reconocimiento para toda la comunidad educativa.