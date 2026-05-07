Alboraia ultima el traslado del IES La Patacona y la mejora de patios escolares frente al calor

El nuevo IES La Patacona, la crisis climática y sus posibles soluciones en los patios de los colegios y la finalización del Pla Edificant del CEIP Cervantes han sido los protagonistas de la reunión entre el Ayuntamiento de Alboraia y la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación. La reunión ha puesto el foco en el próximo traslado del actual instituto público al nuevo, que prevé finalizar los trabajos de construcción en las próximas semanas.

El encuentro se ha producido entre el alcalde, Miguel Chavarría y el Director General de Infraestructuras Educativas, José María Larena, acompañados por personal técnico de ambas instituciones. Durante el mismo, se ha comentado que el traslado del IES La Patacona previsiblemente ocurrirá este verano, así como la reestructuración del edificio actual y su adaptación a las nuevas necesidades.

Estos asuntos se están tratando desde la dirección del centro con el departamento de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. Con el traslado, el actual edificio quedará reservado para un centro de Formación Profesional, del que se espera reformarlo y ampliar su oferta formativa.

Crisis climática y Pla Edificant del CEIP Cervantes

En la reunión también se ha estado hablando de los problemas de calor detectados en los patios de los centros educativos de todo el municipio y una posible mejora en este sentido. La idea es aprovechar la pendiente finalización del Pla Edificant en el CEIP Cervantes para incorporar este tema, un problema estudiado a raíz de la reclamación del Consejo Escolar del CEIP Cervantes.

Cafeteria IES La Patacona. / A.A.

El último paso del Edificant en el CEIP Cervantes culminará el actual proyecto de renovación, modernización y ampliación de los centros locales iniciado ya hace unos años y de lo que sólo resta finalizar el proyecto del Cervantes, que ha sufrido retrasos por la irrupción del COVID-19 y el abandono de las obras por varias empresas adjudicatarias, los aumentos de precio por la guerra de Ucrania, etc. Estos retrasos, no obstante, han permitido revisar las necesidades del centro e intentar adaptar el proyecto.

La renovación Edificant de los tres colegios

El mismo colegio Cervantes renovó aseos y otros espacios, la dotación de ascensor, la renovación de las pistas deportivas y la ampliación del comedor, complementándose a las mejoras del ayuntamiento para dotar de huerto escolar, pérgolas, renovar los patios de aula y la vegetación y arbolado, además del próximo espacio de juegos infantiles.

En el caso del CEIP Ausiàs March, ganó un edificio anexo que sustituyó las aulas prefabricadas para disponer de comedor, cocina y aulas, se renovaron los ventanales y puertas y el sistema eléctrico y la caldera, se colocaron pérgolas en el patio y las terrazas y se habilitó una pista deportiva nueva, además de un huerto escolar.

El CEIP La Patacona consiguió sustituir la cubierta por otra más eficiente, la renovación del patio de infantil con juegos nuevos, la plantación de más árboles y la anexión al patio de una zona ajardinada con arbolado, además de dotar al huerto de una pérgola.