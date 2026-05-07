Torrent celebra las solemnes fiestas en honor a su patrona la Virgen de los Desamparados

Torrent vive ya las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, unas celebraciones profundamente arraigadas en la tradición y el sentimiento de los torrentinos y torrentinas. Tras el inicio festivo el pasado sábado 2 de mayo con la tradicional noche de Cant d’Estil y albaes en honor a la Mare de Déu, la ciudad se prepara para afrontar los días grandes de una programación que se prolongará hasta el próximo 12 de mayo.

Las fiestas, organizadas por la Cofradía de la Virgen de los Desamparados y los clavarios de 2026, encabezados por el clavario mayor Rubén Mora Cervera, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent y reúnen cada año a miles de personas en torno a la patrona de la ciudad.

La alcaldesa

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “las fiestas de la Virgen de los Desamparados forman parte del alma de Torrent y son una muestra de nuestras raíces, de nuestra identidad y de la devoción que generaciones de torrentinos han mantenido viva hasta hoy”. Asimismo, ha agradecido el trabajo de la Cofradía, presidida por Vicent Benavent, así como el esfuerzo de clavarios, colaboradores y vecinos “por hacer posible unas celebraciones tan queridas y especiales para toda la ciudad”.

Torrent vive los días grandes de las Solemnes Fiestas de la Virgen de los Desamparados. / A. T.

Los actos continuarán este jueves 7 de mayo con el segundo día de Triduo en la Iglesia de Santa María del Monte Vedat. Al finalizar la misa tendrá lugar la tradicional Ronda a la Virgen, protagonizada por la Banda Sinfónica del Círcul Catòlic de Torrent y el Orfeó Polifònic Torrent, en uno de los actos musicales más emblemáticos de las fiestas.

El programa de cara al fin de semana

El viernes 8 de mayo se celebrará el tercer día de Triduo en la Iglesia de Santa María del Monte Vedat a las 19:30 horas. Ya por la noche, a las 22:30 horas, la Plaza de la Iglesia acogerá los tradicionales Bailes y Canciones para la Virgen, con la participación de la Colla de Tabal i Dolçaina de Torrent, la Agrupación de Dolçainers Cercle Catòlic de Torrent y el Grup de Ball L’U i Dos de Torrent (Llar Antonià). En caso de lluvia, el acto se trasladará a la Sala Cívica del Antiguo Mercado.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 9 de mayo. A las 19:30 horas se celebrará la misa de campaña en las puertas de la Parroquia de San Juan Bosco y, a las 21:00 horas, tendrá lugar el multitudinario traslado de la Virgen por las calles de la ciudad. El recorrido discurrirá por la calle Orfeó Círcul Catòlic, Comare Pilar Martí, Avenida del Vedat, El Marquesat, Verge del Puig, Lope de Rueda, Padre Méndez, 6 de Diciembre, Avenida del Vedat, Profesor Idilio Gimeno, Padre Méndez, Bisbe Benlloch, Gómez Ferrer, Marco, Iglesia y Plaza de la Iglesia. El traslado contará con el acompañamiento de la Asociación Dolçainers Cercle de Torrent.

El día grande

El domingo 10 de mayo se celebrará el día grande de las fiestas. La jornada comenzará al alba y al toque del Ángelus con el tradicional volteo general de campanas. A las 11:00 horas tendrá lugar el encuentro de clavarios en el domicilio del Clavario Mayor y, a las 12:00 horas, se celebrará la Solemne Misa Mayor en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, acompañada por el Orfeó Polifònic Torrent del Círcul Catòlic con grupo de cámara. A la ceremonia asistirán clavarios, Junta de la Cofradía, camareras de la Virgen, autoridades, cofrades y fieles.

Por la tarde, a las 19:15 horas, en la Casa Abadía y en los locales de la calle Santo Domingo se repartirán cirios a los miembros de la Cofradía para participar en la solemne procesión. Tras la misa vespertina de las 19:30 horas comenzará la Solemne Procesión General, que recorrerá la Parroquia de la Asunción, calle Santo Domingo, calle Virgen del Olivar, calle San Cristóbal, plaza Bisbe Benlloch, calle Sagra, Plaza Mayor, calle de la Iglesia y regreso a la Parroquia.

La procesión

La procesión estará precedida por los Dolçainers Cercle de Torrent y presidida por autoridades eclesiásticas, la alcaldesa y la corporación municipal, camareras de la Virgen, clavarios y Junta de la Cofradía, acompañados por la Banda de la Unió Musical de Torrent.

Al finalizar la procesión se entonará en la parroquia el Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, se realizará el sorteo de un recuerdo entre los cofrades presentes y se designarán los clavarios de 2027. Como broche final a la jornada, la Plaza Mayor acogerá un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Germans Caballer.

El lunes y martes

Las celebraciones continuarán el lunes 11 de mayo, a las 21:00 horas, con el traslado de la Virgen desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta la Parroquia de San Luis Bertrán, recorriendo la calle de la Iglesia, Plaza Mayor, calle San Cristóbal, plaza Bisbe Benlloch, calle Ramón y Cajal y finalizando en la parroquia.

Finalmente, el martes 12 de mayo tendrá lugar, desde aproximadamente las 10:00 horas y hasta poco antes de la misa vespertina, el tradicional besamanos a la imagen de la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de San Luis Bertrán. A las 19:30 horas se celebrará la misa en sufragio por los cofrades difuntos, poniendo el broche final a unas fiestas que vuelven a convertir a Torrent en referente de tradición, devoción y cultura valenciana.