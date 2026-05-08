Salud
Afivan Burjassot celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica con diferentes actividades
La Asociación Fibromialgia Valencia Norte organiza una clase de baile, una charla y un punto informativo para visibilizar estas patologías
El próximo martes 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC). Ante esta efeméride, y siguiendo con su objetivo de dar a conocer la asociación y la enfermedad, para concienciar a la sociedad, la Asociación Fibromialgia Valencia Norte (AFIVAN) de Burjassot, contando con la colaboración de la Concejalía de Sanidad, dirigida por Isabel Mª Mora, ha programado diferentes actividades.
La primera de ellas, como es habitual, será una clase de baile abierta, a cargo de la Academia de Ángel Ramírez, y la lectura del manifiesto reivindicativo en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) el sábado 9 de mayo a partir de las 12.00 horas.
Charla
El lunes 11 de mayo a las 18:00h, la sala de audiovisuales de la Casa de Cultura tendrá lugar una charla a cargo de la dietista Davinia García, centrada en alternativas y pautas para mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia y SFC.
Punto informativo
Para finalizar las actividades, un día más tarde, el martes 12 de mayo, AFIVAN instalará un punto informativo frente al Ayuntamiento, en horario de 10.30 a 13.30h, para dar información a la ciudadanía y visibilidad a estas patologías.
Desde AFIVAN Burjassot se invita a la población a participar en estas actividades y a sumarse a la concienciación sobre unas enfermedades que siguen siendo, en muchos casos, invisibles.
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