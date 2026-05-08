Albuixech rescinde el contrato de la nueva piscina municipal y la licita de nuevo

Con las obras de la nueva piscina municipal de Albuixech en marcha desde el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato con la actual adjudicataria y volver a sacar a licitación la actuación, que cuenta con una subvención de la Diputación de 1,3 millones de euros.

Esta medida se ha tomado después de que la empresa actual haya reclamado aumentar el presupuesto en 200.000 euros y alargar la finalización de obras hasta el 15 de octubre, apelando a la "responsabilidad" y "la protección de los recursos públicos y los plazos", como señalan fuentes municipales.

No obstante, desde el consistorio aseguran que los vecinos podrán disfrutar este verano de la piscina actual, que se habilitará para su uso, con el fin de que no se queden sin este servicio imprescindible en la etapa estival.

Proyecto

La nueva piscina de Albuixech se ubica en el Camino de Massalfassar y es la respuesta a unas instalaciones obsoletas, con problemas de impermeabilización y humedades, y el punto de partida de la renovación integral del parque deportivo del municipio, que aspira a contar con una dotación cultural y deportiva de más de 30.000 metros cuadrados.

El proyecto incluye la construcción de dos piscinas, una grande con vaso desbordante y playa, y una pequeña con juegos acuáticos para niños; así como la urbanización de la parcela, la adecuación del área anexa de pícnic y la conexión con las instalaciones urbanas y los servicios necesarios. Las piscinas estarán rodeadas por una gran zona de solarium desde la que se accederá a los vestuarios y la cafetería.