La Diputación de Valencia destina 618.600 euros más para modernizar 19 cuarteles de la Guardia Civil

La Diputación de Valencia destinará 618.600 euros adicionales a la reforma y modernización de otros 19 cuarteles de la Guardia Civil de la provincia dentro de la segunda fase del programa provincial de ayudas para la mejora de instalaciones de la Benemérita. Con esta nueva inversión, el plan alcanzará un total de 1.222.000 euros destinados a 36 cuarteles valencianos entre las dos fases ejecutadas.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha presentado esta nueva fase del programa durante una visita al cuartel de Puçol, una de las instalaciones ya reformadas gracias a la primera convocatoria de ayudas, en la que se invirtieron 36.000 euros.

Desde Requena hasta Sagunt y Villalonga

En esta segunda fase se actuarán en los cuarteles de Requena, Carcaixent, Enguera, Llombai, Picassent, Ontinyent, Almussafes, Navarrés, Buñol, Sueca, Sagunt, Llíria, Cheste, Benigànim, Alginet, Tavernes de la Valldigna, Estivella, Villalonga y Chiva. Las actuaciones contemplan inversiones que oscilan entre los 8.000 y los 80.000 euros, siendo Chiva y Carcaixent los municipios con mayor dotación económica.

La Diputación financia estas actuaciones a través de los ayuntamientos, que son los encargados de gestionar los expedientes de contratación, tramitar permisos y licencias, supervisar las obras y efectuar los pagos correspondientes a las empresas adjudicatarias.

"Necesidad de dignificar las instalaciones de la Guardia Civil"

Durante la presentación, Vicent Mompó ha defendido la necesidad de dignificar las instalaciones de la Guardia Civil y ha asegurado que la iniciativa responde a un compromiso adquirido por la institución provincial. “Estamos hablando del abandono del Gobierno de España ante las personas que nos cuidan, en este caso son los cuarteles de la Guardia Civil. Es un tema de dignidad”, ha señalado.

Vicent Mompó durante su visita al cuartel de la Guardia Civil de Puçol. / Diputación de Valencia

“Abandono del Gobierno de España ante las personas que nos cuidan"

No obstante, Mompó ha lamentado que la Diputación tenga que asumir este tipo de inversiones pese a no ser una competencia propia de la institución. “Por desgracia la situación es la que es y una vez más hemos de utilizar el presupuesto de la Diputación para cubrir competencias que no son nuestras. Lo hacemos encantados porque creemos que hay que hacerlo; pero son competencias impropias y esto hace que este dinero no se destine a otras partidas que sí son de nuestra competencia”, ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha subrayado “la importancia de mejorar infraestructuras que son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

Enguix ha asegurado que la Diputación mantendrá esta línea de apoyo para que “los cuarteles de la Guardia Civil sean unas instalaciones dignas y las personas que viven y trabajan en ellos puedan ofrecer un servicio público de calidad”.

La primera fase del programa permitió ya la reforma de 18 cuarteles distribuidos por distintos municipios valencianos, entre ellos Massamagrell, Sagunt, Ademuz, Llíria, Cullera, Puçol, Oliva, Gandia o Canals, con una inversión global superior a los 604.000 euros.