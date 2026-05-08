La Epsar actuará de urgencia en la Pobla de Farnals ante el riesgo sanitario por las filtraciones de fecales

La denuncia del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a la Epsar ante Sanidad por un posible atentado contra la salud pública tras no reparar un colector que filtraba residuales en la zona de la playa que fue recogida por este diario, ha surtido efecto inmediato. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana ha aprobado de urgencia la reparación de los colectores de la depuradora, que llevaban meses provocando filtraciones de aguas fecales en las aguas pluviales que van directas al mar. Esto, que a priori, y tal y como reconoce el propio alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, "es una buena noticia", va acompañada de un inconveniente, las obras.

En la calle Massamagrell, las filtraciones provocaron un socavón, con una fuga de aguas negras, que requieren de un trabajo más complejo. Tal y como anuncia el alcalde, la reparación del colector de la calle Massamagrell, frente a la gasolinera, obligará a cortar esa calle durante tres meses. "Y esa circunstancia se suma a las diversas obras en marcha que no pueden pararse hasta pasar el verano", apunta el primer edil, teniendo en cuenta que el consistorio establece que, durante el periodo estival, donde la zona de la playa sufre un gran aumento de población y también de turistas, se paralizan los trabajos para evitar molestias.

Sólo un acceso a la zona de la playa

Sin embargo, reparaciones de urgencia como las de la Epsar no se pueden paralizar. Esto implica que uno de dos accesos a la zona de la playa estará cortado, lo que ha generado cierta controversia entre los vecinos: "Solo una entrada en verano es un absoluto caos, probablemente provoque que gente que viene a pasar el día y se va ,no venga por estar horas en cola para entrar y salir en momentos clave de pleno verano", indicaba uno de los vecinos a Enric Palanca, quien no duda en contestar a través de Facebook que se trata de una emergencia. "El colector no puede quedarse a la intemperie con el calor y los malos olores. Tampoco se puede dejar roto y continuar saliéndose como pasaba. Estas cosas cuando vienen así no se pueden dejar pasar", responde.

eñalización de un sacavón en la calle El Serrans por la rotura del colector. / A.P.F.

Pese a los problemas que se puedan generar, para Palanca es una buena noticia que la Epsar vaya a actuar: "Las obras son siempre una muestra de cambio y transformación que todos queremos y necesitamos, pero al mismo tiempo los cambios son siempre molestos. Aquello que importa es que las distintas administraciones competentes han atendido nuestra necesidad y han valorado positivamente la gestión municipal, hasta el punto de asumir las actuaciones pertinentes. Yo, al menos, les estoy agradecido", concluye.