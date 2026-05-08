Reuniones mensuales por calles en Fuente del Jarro para mejorar la gestión y priorizar actuaciones en el polígono industrial

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) Fuente del Jarro ha reforzado su estrategia de contacto directo con el tejido empresarial del mayor polígono industrial de Paterna mediante reuniones mensuales por zonas y calles, concebidas para escuchar de primera mano las necesidades de las empresas, ordenar prioridades de actuación y mejorar la coordinación en el día a día del área industrial. La última sesión reunió a firmas ubicadas en las calles Ciudad de Llíria, Sevilla y Ontinyent, dentro de un calendario de encuentros que la entidad ha puesto en marcha este año para mejorar la comunicación y convertir las propuestas empresariales en una herramienta estable de gestión.

Durante el encuentro, el gerente de la EGM, Diego Romá, junto a la jefa de administración, Begoña Navarro, explicó a los asistentes los servicios disponibles y el funcionamiento operativo de la entidad. La sesión permitió detallar los canales habilitados para comunicar incidencias relacionadas con limpieza, mantenimiento, seguridad o infraestructuras, así como recordar los recursos existentes en materia de vigilancia privada 24/7, videovigilancia y sistemas de aviso e información en tiempo real mediante Telegram.

Diagnóstico compartido

Desde una perspectiva económica, este modelo de reuniones cobra especial relevancia en un enclave empresarial donde la competitividad no depende solo de la actividad de cada compañía, sino también de la calidad del entorno: accesos, aparcamiento, seguridad, drenaje, pavimentación y capacidad de respuesta ante incidencias. La EGM busca así que las inversiones y actuaciones no se planteen de forma aislada, sino a partir de un diagnóstico compartido con quienes operan cada día en el polígono.

Entre las cuestiones trasladadas por las empresas figuraron mejoras para facilitar el estacionamiento en determinados puntos, incidencias vinculadas a la recogida de residuos y necesidades concretas en materia de pluviales y reasfaltado. La entidad tomó nota de estas propuestas con el objetivo de incorporarlas al análisis de prioridades y seguir avanzando en una planificación de actuaciones ajustada a la realidad de cada zona.

Empresas como agentes activos

La iniciativa también pretende reforzar el papel de las empresas como agentes activos en la modernización del área industrial. Además de informar sobre proyectos e inversiones en marcha, la EGM anima a las compañías a participar en la identificación de mejoras, trasladar incidencias de forma ágil y aprovechar los servicios comunes disponibles para elevar la eficiencia y seguridad del conjunto del parque empresarial.

Próxima reunión: el 14 de mayo

La próxima reunión está prevista para el 14 de mayo y estará dirigida a empresas de las calles Madrid, Baleares, Alcoi, Onda y Bilbao. Con ello, Fuente del Jarro da continuidad a una dinámica de trabajo que combina proximidad, escucha empresarial y gestión técnica, con el objetivo de consolidar un polígono más ordenado, competitivo y preparado para responder a las necesidades de sus compañías.