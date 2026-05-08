La Mancomunitat l'Horta Nord entra en la red europea Euroreso y consolida su apuesta por la cooperación internacional

La Mancomunitat l'Horta Nord ha formalizado su ingreso en Euroreso, red internacional sin ánimo de lucro que agrupa a entidades locales y regionales europeas con el objetivo de desarrollar estrategias compartidas —desarrollo económico, calidad de vida, transición ecológica— y mejorar el acceso a la financiación comunitaria. La candidatura fue aprobada durante la 31ª Asamblea General de la organización, celebrada en Kalamata, Grecia.

La adhesión llega en un año con carga simbólica: 2025 marcó el cuadragésimo aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, y la Mancomunitat lo cierra consolidando una presencia europea que ya tiene traducción concreta en el territorio. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, la entidad ha presentado más de 15 solicitudes de proyectos europeos, muchas de ellas en colaboración con socios de la propia red Euroreso.

"Esta incorporación nos abre puertas, pero sobre todo nos da estructura para seguir trabajando con socios europeos que comparten nuestros desafíos", ha señalado Paco Gómez, vocal de Proyectos Europeos de la Mancomunitat. "La cooperación internacional ya no es un lujo de grandes ciudades. Es una herramienta que los municipios pequeños y medianos necesitamos para acceder a recursos y aprender de quienes ya han resuelto problemas que nosotros aún estamos afrontando".

ReCUP: la cultura como argamasa del territorio

Uno de los proyectos que la Mancomunitat ha llevado a la agenda europea es ReCUP, una iniciativa orientada a recuperar, coordinar y proyectar la oferta cultural de los diez municipios de l'Horta Nord. Su resultado más visible es una agenda cultural comarcal unificada —accesible en www.culturahortanord.com — donde la ciudadanía puede consultar conciertos, exposiciones, festivales, teatro y actividades patrimoniales de toda la comarca en un único espacio digital.

César Molins

La apuesta ha tenido reconocimiento externo: la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha premiado el proyecto ReCUP por su capacidad de vertebrar el territorio a través de la cultura y de convertir la cooperación intermunicipal en un modelo transferible.

SPARK: movilidad sostenible con mirada metropolitana

Junto a ReCUP, otro de los proyectos que mejor ilustra la dimensión europea de la Mancomunitat es SPARK —Smart Planning for Agile Urban Mobility Solutions—, financiado por el programa Interreg Europe y orientado a mejorar las políticas públicas de movilidad urbana sostenible mediante planificación inteligente y soluciones de bajas emisiones.

La Mancomunitat participa como único socio español en un consorcio de nueve regiones europeas liderado por la ciudad rumana de Alba Iulia, con un presupuesto global superior a 1,8 millones de euros, de los cuales cerca de 180.000 corresponden a la entidad comarcal. La participación cuenta con el respaldo de la Dirección General de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana.

El proyecto, que se desarrolla hasta 2029, trabaja sobre cuatro áreas prioritarias identificadas en el territorio: acceso al transporte público, peatonalización, cogobernanza entre municipios e impacto social de los modelos de desplazamiento.

"SPARK nos está permitiendo compartir diagnóstico con otras administraciones europeas, escuchar al territorio y construir respuestas más eficaces y sostenibles en materia de movilidad", ha destacado Paco Gómez. "Trabajar con una mirada comarcal y con referentes europeos al mismo tiempo es una combinación que nos está resultando muy valiosa".

Un acuerdo estable con Portugal: el Memorando con la CIMRBSE

La colaboración en Spark ha dado además un fruto institucional concreto. La Mancomunitat ha formalizado un Memorando de Entendimiento con la Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE), entidad portuguesa que agrupa a quince municipios de la región de Beiras y Serra da Estrela, y con quien comparte consorcio en el proyecto de movilidad.

El acuerdo, firmado el pasado 21 de abril en la ciudad de Guarda, establece un marco estable de colaboración para la presentación conjunta de proyectos europeos y el intercambio de experiencias en gestión de servicios públicos, políticas territoriales y turismo.

"Trabajar con socios como la Cimrbsenos permite mejorar la calidad de los proyectos que presentamos y aumentar las posibilidades de obtener financiación europea", ha subrayado Paco Gómez. "Este acuerdo es una herramienta clave para seguir creciendo en el ámbito europeo con socios que ya conocemos y en quienes confiamos".

Con Euroreso, ReCUP, Spark y el acuerdo con Portugal en marcha de forma simultánea, la Mancomunitat l'Horta Nord cierra el primer semestre de 2026 con una agenda europea más densa que en cualquier ejercicio anterior, y con la intención de que esa proyección exterior tenga un retorno tangible para los municipios y la ciudadanía de la comarca.