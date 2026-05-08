La moción de Vox sobre inmigración fracasa en Torrent con el rechazo de la oposición y el PP

PSPV-PSOE, Compromís y el concejal de No Adscritos impidieron en Torrent que la moción de Vox en defensa de la "prioridad nacional" frente a la inmigración masiva en prestaciones públicas, vivienda y sanidad, saliera adelante. Ni siquiera el PP, socios de gobierno local de la formación de Abascal, votó a favor y evitó el debate para no pronunciarse al respecto en el pleno.

Por el contrario, los populares se desmarcaron de la propuesta presentando una enmienda en la que sustituían el término "prioridad nacional" por el de "principio de arraigo" respecto a las ayudas y el acceso a la vivienda, y uno de los acuerdos por "instar al Gobierno de España a desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara y responsable que evite situaciones de irregularidad". No obstante, tampoco salió adelante con los votos en contra de la oposición en bloque y de los propios concejales de Vox, que tampoco dieron su apoyo a los populares.

Esta no es la primera que ocurren estas diferencias entre PP y Vox por cuestiones básicas de su ideología. En el pleno de enero, Vox se plantó ante la aprobación del Plan de Igualdad municipal que los populares sacaron adelante con el resto de votos de la corporación.

Cambio de ideología

Otro de los que se desmarcaron de las pretensiones de Vox, fue el exconcejal de la formación y ahora edil del grupo de No Adscritos, Guillermo Alonso del Real que mostró, una vez más, su oposición a la ideología del que fuera su partido en las pasadas elecciones. Alonso del Real advirtió que la "prioridad nacional" infringe la legislación europea y la Constitución Española y calificó de "aberración" el considerar dejar morir a inmigrantes sin atención sanitaria por el solo hecho de serlo.

Límites a la extrema derecha

El portavoz socialista, Andrés campos, aprovechando este punto de discordia entre PP y Vox, instó a los populares a "separarse de la extrema derecha". "No sé si han presentado la enmienda por convicción o por necesidad, pero lo grave es que el Partido Popular, un partido constitucionalista, democrático, que aspira a una mayoría social, se preste a esta moción, aunque la maquille con una enmienda". "Un partido como el suyo no puede convertir la dignidad humana en moneda de cambio para aprobar presupuestos, para tener investiduras o para mantenerse en el poder", añadió.

Las intervenciones del grupo de Compromís-Podem-Esquerra Unida, a cargo de María Jesús Herrada, se dirigieron contra la moción de Vox que calificó de "seis páginas de un corta y pega de su partido, al que deben obediencia". Herrada les acusó de "desconocer la cultura de aquí" y atribuyó el colapso de los servicios públicos a los que hace referencia la propuesta a los "recortes de PP y Vox en el gobierno" y "no a los inmigrantes".