Paterna abre las puertas a "El mundo Playmobil. Dinosaurios, Egipto y Roma"

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Cultura, inaugurará el próximo lunes, 11 de mayo a las 19:00 horas, la exposición “El mundo Playmobil. Dinosaurios, Egipto y Roma”, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 12 de junio en la Sala Municipal de Exposiciones Josep Herrero “Jeroni”, ubicada en el Gran Teatre Antonio Ferrandis (Plaza del Ejército Español, 4).

Esta muestra, de carácter didáctico y divulgativo, está compuesta por tres grandes maquetas temáticas que abordan contenidos vinculados a los currículos educativos actuales, especialmente en áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística, en línea con la LOMLOE.

Espectaculares dioramas

A través de espectaculares dioramas realizados con piezas originales de Playmobil, el público y alumnado podrá recorrer distintas etapas históricas y naturales: desde el origen de la vida y las eras geológicas en el mundo de los dinosaurios, hasta la riqueza del Egipto faraónico y la organización del Imperio romano.

Estas escenas recreadas con gran detalle convierten el aprendizaje en una experiencia visual, participativa y estimulante, fomentando la observación, la curiosidad y el pensamiento crítico.

La concejal invita a visitarla

A este respecto, la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, además de animar a la ciudadanía a visitarla, ha asegurado que “es una oportunidad perfecta para que familias y colegios disfruten juntos de una experiencia cultural diferente”.

Del mismo modo, Segura ha subrayado que “esta exposición no solo se contemple, sino que se viva. Por eso, hemos incluido propuestas lúdicas como la búsqueda del astronauta, que invitan a participar y descubrir cada detalle. También hemos puesto especial atención en mostrar la riqueza de la naturaleza en cada escena, fomentando la conciencia ambiental desde edades tempranas”.

Colección privada

La exposición procede de una colección privada, fruto de más de 40 años de coleccionismo de este icónico juguete con más de medio siglo de historia. Se trata de una de las colecciones más destacadas a nivel internacional, de la que se exhibe una cuidada selección de piezas, muchas de ellas descatalogadas y adquiridas en subastas y mercados especializados de países como Alemania, Francia o Reino Unido.

La muestra se complementa con paneles explicativos que refuerzan su valor pedagógico. Además, los dioramas están dispuestos sobre tarimas a 40 cm de altura y sin elementos que dificulten la visión, lo que facilita la interacción del visitante y la posibilidad de realizar fotografías sin reflejos.